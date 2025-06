¿Has tenido un accidente de tráfico? Tienes derecho a rehabilitación gratuita, pero cuidado con los plazos

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las personas que sufren un accidente de tráfico con consecuencias físicas tienen derecho a rehabilitación gratuita en centros públicos y privados concertados, siempre que cumplan con los plazos establecidos, según ha explicado la responsable de la Unidad de Tráficos de Quirónsalud en el País Vasco, Carmen Garrido.

"Nos encontramos con pacientes que llegan fuera de plazo o que no sabían que podían acudir directamente a nuestro centro sin pagar nada. Para entonces, ya no es posible acogerse al convenio", ha señalado Garrido. Además, cabe destacar que no hace falta tener un seguro de salud privado para acceder a este tipo de atención.

En cuanto a los plazos que cualquier persona que haya estado implicada en un accidente debe cumplir para recibir atención médica, por una parte, esta debe acudir en un máximo de 72 horas a Urgencias para un chequeo y que quede constancia médica de las lesiones, aunque no tenga síntomas graves.

Asimismo, en 15 días debe consultar con un especialista o iniciar el tratamiento después de notificar el accidente a la aseguradora. Si pasa ese plazo, el seguro puede negarse a cubrir los gastos.

"El paciente no debe pagar nada y no tiene debe ocuparse de ningún papeleo", explican desde la Unidad. La asistencia sanitaria incluirá la primera visita de urgencias, hospitalización, pruebas diagnósticas, consultas de especialistas, consulta con médico rehabilitador y tratamiento de rehabilitación, unidad de Cuidados Intensivos y, en caso de ser necesario, también cirugía urgente.