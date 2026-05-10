Sanidad despliega un operativo de apoyo emocional y psicológico para los pasajeros del 'MV Hondius'

El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para comenzar las operaciones de - Ubay Rodríguez - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, a través del Comisionado de Salud Mental, ha desplegado un operativo de apoyo emocional y psicológico para los pasajeros españoles del 'MV Hondius' durante todo el operativo de desembarque en Tenerife y posterior traslado a Madrid para realizar cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

En este sentido, un psiquiatra que cuenta con experiencia específica en intervención en emergencias y crisis en salud mental forma parte del operativo de recibimiento de los pasajeros junto al resto de equipos desplegados en tierra.

Por su parte, los pasajeros pueden contar con acceso permanente a asistencia telefónica especializada hasta su ingreso hospitalario para la realización de la cuarentena, según ha informado el Ministerio.

Asimismo, la comisionada de Salud Mental ha mantenido llamadas directas con las personas a bordo para valorar la situación general y ofrecer un dispositivo de atención telefónica permanente, disponible las 24 horas, ante cualquier situación de crisis o malestar psicológico que pudiera producirse.

Finalmente, el departamento ministerial añadió que en este tipo de situaciones, la evidencia señala que dos de los factores más determinantes para reducir el impacto psicológico son el acceso a información directa, clara y continuada, que está siendo facilitada adecuadamente por las autoridades competentes; y la garantía de acceso inmediato a recursos de apoyo y atención especializada en caso de ser necesarios.