Hantavirus.- RANME indica que la cuarentena de contactos de hantavirus es "preceptiva" y espera su control "muy pronto"

RANME indica que la cuarentena de contactos de hantavirus es "preceptiva" y espera su control "muy pronto" - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) ha asegurado que la cuarentena de contactos de hantavirus es "preceptiva" para "cubrir el hipotético periodo de incubación que oscila de una a cuatro semanas desde el posible contacto con algún positivo", ante lo que ha mostrado su confianza en "que el control definitivo de este brote será una realidad muy pronto".

"Ante un brote de estas características, en un contexto muy limitado (el barco) y en el que no se conocen casos secundarios, las medidas sanitarias tienen como objetivo", entre otros, "vigilar la salud de las personas", ha afirmado. La meta es "detectar posibles casos nuevos para proporcionarles la asistencia sanitaria necesaria con precocidad", ha indicado.

En este contexto, también aboga por "localizar los contactos de los fallecidos a bordo o sujetos infectados comprobados o sospechosos que volaron". Además, "ante una eventual parada del barco en el trayecto o a su llegada a los Países Bajos", ha animado a "proceder con las mismas cautelas que las seguidas en el puerto de Granadilla, en Tenerife".

"Se ha postulado que la fallecida al bajar del avión de KLM pudiera haber sido una 'superdiseminadora', lo cual parece improbable después de haberse descartado que la azafata que la atendió hasta su evacuación estuviera infectada", ha argumentado, por otra parte, al tiempo que ha indicado que, "debido al periodo de incubación tan variable, no será de extrañar que puedan aparecer positivos según se vaya completando el cribado de los contactos".

Al respecto, ha declarado que "la baja capacidad de transmisión de este virus, que requiere una relación íntima, y con las evidencias actuales de que no hay casos secundarios, lleva a pensar que no es necesario que los contactos de los contactos haya que incluirlos en el cribado". "El brote quedará autolimitado en pocas semanas, como ocurrió con el de Argentina de 2018, que originó 34 casos, de los que fallecieron 11", ha explicado.

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA Y MICROBIOLÓGICA DURANTE UN PERIODO PRUDENCIAL

No obstante, ha puesto de manifiesto que "la alta capacidad de mutación de estos virus obliga a mantener la alerta epidemiológica y microbiológica durante un periodo prudencial a pesar de su baja capacidad de transmisión". Todo en un contexto en el que, "a medida que el humano reduce la biodiversidad como consecuencia de la sobreexplotación de recursos y se colonizan espacios en los límites de ecosistemas primigenios, aumenta el riesgo de emergencia y propagación de enfermedades", ha argumentado.

Así, ha indicado que "más del 60 por ciento de las epidemias por nuevos microorganismos son zoonosis". Sin embargo, ha divulgado que "los patógenos que a priori revisten mayor peligrosidad son los de transmisión aérea, como los coronavirus y otros, mientras que los que se propagan por los excrementos tienen que contaminar alimentos, lo que introduce un eslabón más en la cadena epidemiológica reduciendo su peligrosidad".

Por último, la RANME ha ahondado en las diferencias entre brote, epidemia y pandemia, al indicar que "un brote o brote epidémico es la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado". Mientras, "se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo", con lo que "aumenta el número de casos en un área geográfica concreta", a declarado.

"Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios", siendo estos "que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino por transmisión comunitaria", ha proseguido, tras lo que ha afirmado que, en esta situación, hay que "activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias; comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo protegerse"; y "encontrar, aislar, probar y tratar cada caso y rastrear los contactos".