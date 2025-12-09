Hallazgo tranquilizador: los fármacos GLP-1 tienen poco o ningún efecto en varios cánceres relacionados con la obesidad

Archivo - 'Ozempic' inyección para controlar los niveles de azúcar en la sangre - IMYSKIN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una revisión sistemática y un metaanálisis de la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos) ha evaluado el riesgo de cáncer relacionado con la obesidad asociado con los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1 (ARGLP-1) en pacientes con diabetes tipo 2 (DT2) o con sobrepeso u obesidad.

La revisión, publicada en 'Annals of Internal Medicine', concluyó que los ARGLP-1 probablemente tienen poco o ningún efecto sobre el riesgo de cáncer de tiroides, páncreas, mama o riñón, y podrían tener poco o ningún efecto sobre otros cánceres relacionados con la obesidad, aunque la certeza de la evidencia fue baja para la mayoría de los resultados. Se necesitan estudios a más largo plazo para aclarar los posibles riesgos o beneficios.

Los investigadores analizaron 48 ensayos controlados aleatorios (ECA) controlados con placebo que involucraron a 94,245 participantes que evaluaron la eficacia o seguridad de los GLP-1RA/agonistas duales en pacientes adultos con DMT2 o sobrepeso u obesidad que informaron sobre cualquiera de los siguientes resultados de cáncer: cáncer de tiroides, páncreas, colorrectal, gástrico, esofágico, hígado, vesícula biliar, mama, ovario, endometrio o riñón; mieloma múltiple; o meningioma.

Los ECA incluidos en la revisión examinaron solo agentes clínicamente disponibles y aprobados por la FDA, como semaglutida, dulaglutida y tirzepatida. La mayoría de los estudios tuvieron un seguimiento corto y no fueron diseñados para evaluar el cáncer como un resultado primario.

Los investigadores encontraron que los GLP-1RA probablemente tienen poco o ningún efecto sobre el riesgo de cáncer de tiroides, páncreas, mama o riñón. En el caso de otros cánceres relacionados con la obesidad, como el cáncer colorrectal, el de esófago y el de hígado, la evidencia fue de baja certeza, y el efecto de los ARGLP-1 en el cáncer gástrico sigue siendo muy incierto. Los análisis de subgrupos y de sensibilidad mostraron resultados consistentes en todas las clases de fármacos, dosis y duraciones de seguimiento.

Los hallazgos ofrecen información sobre la seguridad de los ARGLP-1 y no sugieren una señal clara de un mayor riesgo de cáncer. Sin embargo, se necesitan estudios a más largo plazo con criterios de valoración específicos para cada cáncer para aclarar los posibles riesgos o efectos protectores.