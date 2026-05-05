Archivo - SEMERGEN señala que hallar signos como hematuria e ir al médico de Familia "puede ser determinante" en cáncer de vejiga - ROC CLINIC - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Grupo de Trabajo de Nefrourología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), el doctor Javier Vendrell, ha destacado la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de vejiga, y es que "reconocer señales como la hematuria y acudir al médico de Familia puede ser determinante".

Pese a que el pronóstico de esta enfermedad está estrechamente ligado al momento del diagnóstico, "sigue existiendo un importante desconocimiento y una parte relevante de la población no identifica los síntomas de este tumor, lo que contribuye al retraso en la consulta", ha indicado al respecto, tras lo que ha señalado que este "es uno de los pocos tumores que ofrece una oportunidad real de prevención y diagnóstico temprano".

Así, y a colación de la celebración, este martes, 5 de mayo, del Día Mundial del Cáncer de Vejiga, esta sociedad científica ha informado de que este constituye el quinto tumor más frecuente en España y el tercero más común en varones, especialmente a partir de los 55 años. De hecho, se estima que cada año se diagnostican cerca de 22.500 nuevos casos y provoca alrededor de 5.000 fallecimientos anuales.

Por ello, y en pro de la detección precoz, ha divulgado sobre las primeras señales de esta patología, entre las que destaca la citada hematuria o presencia de sangre en la orina, generalmente sin dolor durante la micción. "En muchos casos, los síntomas iniciales pueden confundirse con infecciones urinarias, litiasis renal (presencia de cálculos) u otras patologías benignas, lo que retrasa la realización de pruebas clave, como la cistoscopia u otras pruebas de imagen", lamenta, al tiempo que ha afirmado que, en los últimos años, han surgido nuevas herramientas basadas en biomarcadores y biopsia líquida.

Otros síntomas que pueden alertar sobre la enfermedad son el aumento de la frecuencia miccional, la emisión de pequeñas cantidades de orina o el dolor abdominal, aunque estos signos pueden variar según el estadio del tumor. "El solapamiento de síntomas" ha sido también destacado por Vendrell, quien ha insistido en que, "ante cualquier episodio de hematuria, incluso si es aislado o remite, debe realizarse una valoración clínica para descartar un posible tumor vesical".

De hecho, SEMERGEN ha subrayado que "está presente en el 85-90 por ciento de los casos, aunque en fases iniciales puede manifestarse como microhematuria, detectable únicamente mediante análisis de orina". Al respecto, ha declarado que la Atención Primaria "desempeña un papel fundamental en la identificación precoz de los casos".

Por último, ha explicado que el principal factor de riesgo del cáncer de vejiga es el tabaquismo, "responsable de aproximadamente la mitad de los casos". "Las sustancias carcinógenas del tabaco son absorbidas y eliminadas a través de la orina, dañando las células de la mucosa vesical", ha afirmado, para concluir que "a ello se suman otros factores, como el consumo de alcohol, las dietas ricas en carnes procesadas, la exposición a sustancias químicas como aminas aromáticas o arsénico, determinados tratamientos previos, infecciones crónicas y la edad avanzada".