Haleon y Cruz Roja retoman su acción para facilitar acceso a salud oral a personas en vulnerabilidad social - HALEON

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía Haleon y Cruz Roja Española han anunciado la reactivación, por séptimo año consecutivo, de 'Recuperando sonrisas', su acción para facilitar el acceso a la salud oral a personas en situación de vulnerabilidad social.

Este programa busca acercar el acceso a salud bucodental a ciudadanos en extrema vulnerabilidad, lo que contribuye a reducir barreras económicas y de acceso a cuidados esenciales de la salud cotidiana. Para ello, el director de Haleon España, Fernando Bódalo, y el del Área de Conocimiento de Inclusión Social de Cruz Roja, Ramón Jané Pallas, han firmado un nuevo acuerdo.

"'Recuperando sonrisas' se orienta a cumplir uno de nuestros principios de compañía, que es cuidar de la salud diaria con humanidad, en este caso trabajando porque la salud bucodental -un componente esencial del bienestar- no dependa de la capacidad económica", ha explicado Bódalo, que ha añadido que esta colaboración "se traduce en apoyo tangible para personas en vulnerabilidad, con ayudas que facilitan acceso a tratamientos, medicamentos y recursos básicos de salud".

"Estamos orgullosos del impacto que tenemos en las personas en todo el mundo y reconocemos el trabajo que se debe realizar para superar las barreras para una mejor salud cotidiana", ha continuado este representante de Haleon, mientras que Jané Pallas ha sostenido que "una correcta salud dental es esencial para el bienestar físico y emocional, y contribuye directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 3: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades".

SOLO UN 27% DE ADULTOS CONSERVA TODAS SUS PIEZAS DENTALES NATURALES

En datos, esta campaña ha revelado que solo un 27 por ciento de los adultos conserva todas sus piezas dentales naturales y el 68 por ciento de los españoles reduce sus visitas al dentista por motivos económicos, evidenciando la necesidad de prevención y de acceso equitativo. Ante ello, se conecta la participación del consumidor con un apoyo directo canalizado a través de Cruz Roja Española, para que las personas más afectadas por la vulnerabilidad puedan recuperar su salud y su bienestar.

En concreto, en esta edición, bajo el mensaje 'Tu compra ayuda a recuperar sonrisas', se contempla una donación económica hasta llegar a 25.000 euros. A través de sus marcas líderes y referentes entre los consumidores, Haleon participará en esta acción de la mano de Sensodyne, Parodontax, Corega, Multicentrum y Rhinomer.

Con todo ello, se facilita el acceso a tratamientos de odontología, medicamentos y ayudas económicas para financiar necesidades vinculadas a la salud. Así, desde 2020, esta entidad ha colaborado con más de 223.000 euros en donaciones, ayudando a 1.430 familias con ayudas odontológicas, apoyo económico o bienes materiales.