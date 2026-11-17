MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Reto Italfarmaco de Enfermedades Raras del Hackathon Salud, el concurso de innovación decano en salud organizado por ITEMAS, la agencia de comunicación COM Salud, y el Instituto #SaludsinBulos, busca identificar antes las señales de una enfermedad rara, facilitar la coordinación entre especialistas o encontrar apoyo para los cuidados en casa son algunas de las necesidades a las que quiere dar respuesta.

La iniciativa busca soluciones digitales, organizativas o de servicio que acompañen a pacientes y familias desde la sospecha diagnóstica hasta el seguimiento y la vida cotidiana.

Con motivo del Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares, conmemorado el 15 de noviembre, la convocatoria pone el foco en las dificultades que afrontan quienes conviven con estas patologías y en la necesidad de contar con su experiencia para desarrollar propuestas útiles. El alcance del reto se extiende al conjunto de las enfermedades raras y a las distintas etapas de su recorrido asistencial.

En España, unas 60.000 personas padecen una enfermedad neuromuscular, según la Sociedad Española de Neurología. Muchas de estas patologías son progresivas y pueden provocar discapacidad y dependencia, por lo que requieren una atención continuada y adaptada a su evolución.

La experiencia del paciente es el punto de partida del Reto Italfarmaco en el Hackathon Salud. Así se busca determinar qué información falta tras una consulta, qué dificultades aparecen al pasar de la atención pediátrica a la de adultos o qué tareas de cuidado generan más carga en el hogar son preguntas que pueden orientar el diseño de nuevas soluciones. Escuchar a pacientes y cuidadores permite identificar problemas que deben tenerse en cuenta desde la definición de cada propuesta y contrastar si esta encaja en su día a día.

"Con este reto queremos que la innovación parta de lo que necesitan las personas con enfermedades raras y sus familias. Buscamos propuestas que ayuden a reconocer antes las señales de alerta, conecten mejor la atención y faciliten los cuidados y el acceso a información comprensible. La experiencia del paciente debe ayudarnos a definir los problemas y a valorar si las soluciones aportan una mejora en su vida cotidiana", señala Verónica Somodevilla, directora de Asuntos Públicos, Defensa del Paciente y Comunicación de Italfarmaco España.

La convocatoria se articula en cuatro líneas. La primera se centra en la sospecha y la derivación precoz, con herramientas que ayuden a reconocer señales de alerta y orientar al paciente al circuito adecuado. La segunda aborda la coordinación y la continuidad asistencial entre profesionales y centros, incluida la transición de pediatría a adultos.

La tercera línea busca apoyar los cuidados y el seguimiento cotidiano de pacientes, cuidadores y enfermería en el domicilio. La cuarta se dedica a la información fiable y accesible y a incorporar la experiencia y los resultados percibidos por los pacientes a las decisiones asistenciales. Este enfoque permite plantear tanto herramientas tecnológicas como mejoras organizativas o nuevos servicios de apoyo.

La telemonitorización y la telerehabilitación son ejemplos de innovación que pueden contribuir a algunas de estas necesidades. Uno de los ámbitos con evidencia es el apoyo respiratorio. El ensayo multicéntrico Dutch Homerun, publicado en Chest en 2020, comparó el inicio de la ventilación mecánica no invasiva en el domicilio, mediante telemonitorización, con su inicio en el hospital.

Participaron 96 personas con enfermedades neuromusculares o alteraciones de la caja torácica, la mayoría con enfermedades neuromusculares. A los seis meses, ambos modelos habían mejorado el control respiratorio y distintas dimensiones de la calidad de vida, sin diferencias significativas entre ellos.

Por otra parte, la European Respiratory Society recoge esta línea en su guía de 2025 sobre telemedicina y ventilación domiciliaria. El documento recomienda de forma condicional utilizarla para iniciar la ventilación en pacientes con enfermedades neuromusculares y para el seguimiento de personas que reciben ventilación domiciliaria. También advierte de que la confianza en la evidencia disponible sigue siendo baja.

La rehabilitación es otro campo de desarrollo. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada por investigadores españoles en 2026 en Disability and Rehabilitation, con participación de investigadores de centros españoles, analizó 14 estudios con 377 personas con distrofia muscular de Duchenne.

Los autores identificaron resultados prometedores en determinadas medidas de fuerza y función motora y respiratoria. Sin embargo, el análisis conjunto de los ensayos no encontró una diferencia significativa en la prueba de marcha de seis minutos frente a los comparadores. La revisión sitúa la telerehabilitación como un complemento potencial de la atención convencional y reclama estudios de mayor calidad y duración.

El Reto Italfarmaco de Enfermedades Raras contempla una categoría Seed, para ideas sin desarrollo tecnológico previo, dotada con 1.000 euros, y otra Growth, para proyectos con un prototipo funcional, con 2.000 euros. El jurado valorará la evidencia científica, la viabilidad de la implantación, la accesibilidad y los beneficios para pacientes, familias y profesionales.