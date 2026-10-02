El hacinamiento en Urgencias aumenta un 1% el riesgo de muerte por cada 10% más de ocupación

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MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de muerte para los pacientes atendidos en el servicio de urgencias aumenta un 1% por cada 10% de aumento en la ocupación, según una investigación de la Universidad de Glasgow (Reino Unido), que se presenta en el Congreso Europeo de Medicina de Urgencias, que se celebra en París (Francia).

Los investigadores destacan que sus hallazgos demuestran cómo el hacinamiento representa un riesgo real para los pacientes y proporcionan evidencia a los responsables políticos y a los administradores de hospitales sobre la importancia de priorizar la atención de urgencias. Si bien el estudio se basó en hospitales del Reino Unido, los investigadores señalan que, dado el nivel de hacinamiento en los hospitales de todo el mundo, sus conclusiones podrían aplicarse a muchos otros países.

La investigación fue presentada por el doctor Ryan McHenry, de la Universidad de Glasgow (Reino Unido), y médico de urgencias en el oeste de Escocia. Según el mismo: "La saturación de los servicios de urgencias es una preocupación creciente para la salud pública a nivel internacional, y existen pruebas de que las largas esperas aumentan la mortalidad de los pacientes. La saturación también se asocia con malas experiencias tanto para los pacientes como para el personal. Existen pocas pruebas sobre cómo el hacinamiento en sí mismo podría estar asociado con la mortalidad. Nuestras medidas tradicionales de hacinamiento en los servicios de urgencias se desarrollaron en una época en la que el hacinamiento no era un problema tan grave, y simplemente no son suficientes para describir la crisis que existe actualmente en la atención de urgencias".

El estudio incluyó a 19.034 pacientes que recibieron tratamiento en 134 servicios de urgencias hospitalarias de Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra durante cinco períodos de tiempo diferentes en 2025. Los investigadores compararon los datos sobre las muertes de pacientes ocurridas dentro de los 28 días posteriores a su tratamiento en el servicio de urgencias con la información sobre la ocupación de las camas el día en que fueron atendidos en dicho servicio.

La ocupación se calcula comparando la cantidad de espacios, como cubículos, que tiene el departamento con la cantidad de pacientes que están siendo atendidos. Por ejemplo, un hospital con 50 cubículos y 50 pacientes tiene una ocupación del 100%, con 40 pacientes una ocupación del 80% y con 60 pacientes una ocupación del 120%. El estudio mostró que, en promedio, los servicios de urgencias operaban con una ocupación del 175%.

El análisis de los datos mostró que, por cada aumento del 10% en la ocupación, el riesgo de morir por cualquier causa en un plazo de 28 días aumentaba en un 1%. A los niveles de hacinamiento experimentados por los departamentos en este estudio, esto equivale a cientos de muertes por semana.

Los investigadores también analizaron el impacto de la atención en pasillos, donde los pacientes reciben tratamiento en espacios clínicos no convencionales, como los pasillos. Esto también se relacionó con un aumento en el riesgo de muertes, en consonancia con el riesgo asociado a la tasa de ocupación. Sin embargo, los investigadores señalan que la tasa de ocupación es mucho más fácil de medir y registrar.

Según McHenry: "Hemos constatado que el aumento de la saturación en los servicios de urgencias se asocia con una mayor mortalidad entre los pacientes ingresados ??en el hospital. Esto es importante porque sabemos que los servicios de urgencias suelen estar muy saturados, y reducir esa saturación tiene el potencial real de salvar vidas. La saturación es un problema en muchos países y, aunque habrá diferencias regionales, es probable que esta relación entre la saturación y la mortalidad de los pacientes se mantenga en todo el mundo".

Una de las principales fortalezas de este estudio es su tamaño y alcance geográfico, con la participación de 139 servicios de urgencias de todo el Reino Unido.

Extrapolando los resultados de este estudio a todo el Reino Unido, se observa que la saturación de los servicios de urgencias podría haber contribuido a 554 muertes semanales durante el periodo de estudio, en comparación con una situación en la que cada servicio contara con un espacio para cada paciente. No obstante, se trata de un estudio relativamente pequeño, por lo que el rango de muertes esperadas es amplio; entre 33 y 1.083 muertes adicionales son plausibles. En cualquier caso, estas cifras coinciden con estimaciones similares de los daños derivados de las largas esperas y la saturación, y demuestran los perjuicios asociados a la crisis en la atención de urgencias. Se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos y obtener una estimación más precisa de los daños causados ??por la saturación.

"Ya estamos colaborando con los gobiernos para garantizar que esta investigación se incorpore a las políticas de los servicios de salud. Ahora necesitamos encontrar soluciones eficaces para abordar la saturación de los servicios de urgencias."

Estos hallazgos pueden ayudar a los hospitales a comprender el verdadero impacto del hacinamiento en los servicios de urgencias. Los servicios de urgencias con falta de personal y recursos insuficientes constituyen, en sí mismos, un riesgo para la salud, además de ser peligrosos. Pero estos resultados son especialmente importantes para los gobiernos, los políticos y los servicios de salud, porque salvar vidas en la atención de urgencias es posible: previniendo el hacinamiento, mediante una dotación de personal suficiente y servicios de urgencias adecuadamente planificados y equipados.