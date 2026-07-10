Qué hacer ante un incendio: el CGE recomienda avisar al 112 y alejarse del fuego

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal de los Gallardos (Almería), a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El enfermero de la Unidad de Cultura Científica del Consejo General de Enfermería Héctor Nafría ha destacado la importancia de conocer cómo actuar ante un incendio forestal y ha recomendado llamar a las autoridades como primer paso y dirigirse después a un lugar seguro.

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha querido trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales del incendio que se está produciendo en el entorno de Los Gallardos (Almería) y ha expresado su profundo dolor por la situación que se está viviendo en la provincia con más de 20 desaparecidos.

"Un verano más nos enfrentamos a una nueva crisis de incendios, que pone de nuevo en riesgo la salud y la integridad de miles de personas de todo el país. Desde el Consejo General de Enfermería queremos trasladar todo nuestro dolor a los familiares y seres queridos de las víctimas y esperamos una pronta recuperación a todos los afectados. No existe consuelo para estos momentos y debemos luchar todos para frenar esta oleada de incendios que año tras año asolan el país", ha apuntado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

CÓMO PROTEGERSE Y AYUDAR A OTROS

A través de su Instituto Español de Investigación Enfermera, el CGE ha recordado las pautas que hay que seguir a la hora de enfrentarse a un incendio con una lista de consejos de prevención y actuación en caso de encontrarse cerca o afectado por un incendio.

"Lo que estamos viendo en estos últimos días es un desastre impresionante. Una situación que pone en peligro la salud de la población, así como miles de domicilios y patrimonio cultural. Consideramos imprescindible que la población conozca algunas pautas de actuación en estos casos para evitar problemas mayores y salvaguardar, sobre todo, su salud", ha afirmado Pérez Raya.

Ante un incendio, el Consejo General de Enfermería (CGE) recomienda llamar al 112 de inmediato y facilitar una ubicación lo más exacta posible, además de informar sobre qué está ardiendo y hacia dónde avanza el fuego. A continuación, aconseja alejarse de las llamas siempre cuesta abajo y en dirección contraria al viento. También recomienda respirar por la nariz y cubrirse la boca y la nariz con un paño húmedo.

Posteriormente, se debe buscar un lugar seguro, preferiblemente en zonas ya quemadas, áreas rocosas, carreteras u orillas de ríos, y evitar espacios con abundante vegetación o ramas bajas. Si se está cerca del incendio, hay que seguir las indicaciones de las autoridades y fuentes oficiales, incluido el posible uso de mascarilla.

En el domicilio, el CGE aconseja cerrar puertas y ventanas y evitar el uso del aire acondicionado. En caso de quedar atrapado, recomienda refugiarse en un hueco del terreno o en una zona sin vegetación. Si la ropa comienza a arder, no se debe correr: hay que tirarse al suelo, rodar y cubrirse.

QUÉ HACER ANTE UNA QUEMADURA O INHALACIÓN DE HUMO

En caso de sufrir una quemadura o inhalación de humo, el CGE recomienda alejar a la persona de las llamas, brasas o superficies calientes y enfriar la piel con agua corriente fría (no helada) durante un periodo de entre 5 y 20 minutos. No se debe utilizar hielo ni agua helada (por debajo de 8 ºC), ya que puede aumentar el riesgo de necrosis tisular, ni tampoco agua de mar.

El CGE aconseja cubrir a la persona para evitar la hipotermia y retirar ropa y objetos ajustados, como anillos, relojes o cinturones, siempre que no estén adheridos a la piel.

Posteriormente, se debe cubrir la quemadura con una gasa estéril o un paño limpio y seco, manteniendo las mayores condiciones de asepsia posibles tanto en el lugar del accidente como durante el traslado al centro sanitario. También pueden utilizarse compresas o toallas empapadas en suero fisiológico o agua para cubrir las lesiones.

Asimismo, recomienda no aplicar cremas, pasta de dientes ni aceites sobre la quemadura y realizar una reposición de líquidos lo antes posible, comenzando en el lugar del accidente o en el primer centro sanitario donde sea atendida la persona. Además, destaca la importancia de controlar el dolor y garantizar el mayor confort durante el traslado.

Por último, el CGE recuerda que se debe buscar atención sanitaria urgente cuando la quemadura sea profunda o extensa, afecte a la cara, manos, pies, genitales o articulaciones, o cuando exista dificultad para respirar o tos tras inhalar humo.