Hablar sobre la muerte con pacientes en paliativos no causa daño emocional

Archivo - Campus Sant Cugat de UIC Barcelona - UIC BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ensayo clínico "pionero" en cuidados paliativos del proyecto 'HABLAR', investigado por la Cátedra WeCare de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y financiada por el Instituto de Salud Carlos III, indica que conversar sobre la muerte con personas atendidas en cuidados paliativos no resulta perjudicial para el paciente, informa la UIC en un comunicado.

El proyecto, liderado por la investigadora de la cátedra Wecare y profesora de psicología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Iris Crespo, busca estudiar el impacto de invitar a pacientes a compartir sus pensamientos sobre el final de la vida y nace de la necesidad de aprender a identificar los pacientes con miedo a morir, comprender ese temor y poder acompañarlos en ese proceso.

Compara una intervención llamada GO-TaD ('da la oportunidad de hablar sobre pensamientos relacionados con la muerte'), en la que el profesional de paliativos abre la conversación sobre estos pensamientos y se evalúa el malestar emocional, la desesperanza, la calidad de la relación con el profesional y la calidad de vida.

"Los pacientes en cuidados paliativos piensan en la muerte, se lo preguntemos o no. Nuestros datos preliminares indican que darles la oportunidad de hablar de ello no les hace sentir peor", explica Crespo.

Apuntan que el silencio puede hacer que estos pensamientos, miedos e incertidumbres se vivan en soledad y generen una sensación de aislamiento dentro del propio proceso de enfermedad.

CLÍNICA CUIDES

El estudio, que finalizará en diciembre, se desarrolla en seis unidades de cuidados paliativos de España, entre ellas la Clínica Cuides de la UIC en Barcelona, con una muestra prevista de 168 personas con cáncer avanzado atendidas por estos equipos.

La médico especialista en paliativos de la Clínica Cuides de la UIC María Jimeno ha explicado que cuando se habla de la muerte, no se adelanta el final: "No hablar de la muerte no significa no pensar en ella, sino que puede significar vivirla en soledad", ha concluido.

LA LABOR DE LA CÁTEDRA WECARE

La 'Càtedra WeCare: Atención al Final de la Vida' de la UIC tiene como misión contribuir, a través de la investigación, a aliviar el sufrimiento de las personas con enfermedades avanzadas y dar respuesta a las necesidades de los pacientes y sus familias.

Su actividad se centra en generar conocimiento científico que permita desarrollar soluciones prácticas para mejorar la atención y el acompañamiento al final de la vida.

Está dirigida por investigadora y profesora del departamento de enfermería y vicerrectora de planificación, calidad y desarrollo estratégico de la UIC, Cristina Monforte, y el jefe de servicio de Cuidados Paliativos del ICO Badalona, investigador y director del máster universitario de Cuidados Paliativos y Necesidades de Soporte de la UIC, Joaquim Julià.