La guía 'Cuidado capilar en oncología' llama a incorporar la pérdida de cabello a la consulta: "No es solo estética"

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MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El enfermero especializado en cuidado capilar, divulgador sanitario y formador en tricología clínica Unai Calero ha publicado 'Cuidado capilar en oncología: guía clínica para personal sanitario', en la que insta a incorporar la pérdida de cabello como parte integral de las consultas oncológicas, ya que "no es solo una cuestión estética".

"Tiene implicaciones emocionales, sociales y psicológicas que forman parte de la experiencia del paciente y merecen ser atendidas desde la consulta", ha destacado Calero, quien ha publicado la guía para ofrecer a profesionales de la salud recomendaciones prácticas y basadas en evidencia que les ayuden a acompañar a los pacientes antes, durante y después de la quimioterapia.

Unai Calero ha explicado que el paciente oncológico "suele recibir muy poca información" sobre qué puede ocurrir con su cabello o cómo cuidar su cuero cabelludo durante el tratamiento, a pesar de que es uno de los aspectos que "más impacto emocional" genera, ya que hace visible la enfermedad ante los demás.

Dirigida especialmente a profesionales de enfermería oncológica y enfermería capilar, la obra también puede resultar de utilidad para oncólogos, dermatólogos, especialistas en radioterapia, farmacéuticos hospitalarios, médicos de atención primaria y otros profesionales implicados en el seguimiento de personas con cáncer.

Incluye protocolos de actuación y recomendaciones basadas en evidencia; cuidados del cuero cabelludo antes, durante y después de la quimioterapia; manejo de la sensibilidad e irritación cutánea asociada a los tratamientos; información actualizada sobre sistemas de enfriamiento capilar; criterios de derivación a dermatología; desmontaje de mitos frecuentes relacionados con el cabello y el cáncer; y material educativo para pacientes y familiares.

Asimismo, incorpora infografías descargables mediante códigos QR y una guía complementaria gratuita dirigida específicamente a pacientes oncológicos, diseñada para facilitar la educación sanitaria durante el proceso asistencial.

Para Calero, informar sobre los cambios capilares asociados al tratamiento humaniza la atención, reduce la incertidumbre del paciente y le dota de herramientas para afrontar una etapa especialmente vulnerable. "Cuando un paciente pregunta qué va a pasar con su pelo, no está haciendo una pregunta superficial. Está preguntando cómo va a afrontar una de las partes más visibles de su enfermedad", ha concluido.