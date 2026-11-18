La Guardia Civil dedica su tradicional calendario solidario 2027 a la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil - GUARDIA CIVIL

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha presentado este miércoles su tradicional calendario solidario, que en 2027 destinará la recaudación de fondos en beneficio de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, en un emotivo acto en el que se ha puesto en valor el apoyo de los que "cuidan, acompañan y calman" y que actúan como "el faro que no se apaga durante la tormenta".

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha explicado visiblemente emocionada que ella también superó un cáncer, por lo que se ha dirigido a los niños y niñas presentes en la sala para recordarles que "lo único importante en esta vida, siempre, es luchar por vivir".

La iniciativa del calendario solidario de la Guardia Civil cumple doce ediciones y puede adquirirse por cinco euros. En 2027 se ha recurrido como hilo conductor a los cuentos y la literatura infantil, participando una vez más diferentes unidades de este cuerpo policial.

Los fondos serán destinados a la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, que es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y de utilidad pública con más de 30 años de actividad.

Sus fines son fomentar y desarrollar las medidas que sean necesarias para conseguir que los menores y adolescentes enfermos de cáncer tratados en España tengan las máximas oportunidades de diagnóstico, tratamiento y curación, con la óptima calidad de vida, según ha recordado la Guardia Civil.

MUCHO MÁS QUE UN UNIFORME

De esta forma, el calendario recoge historias de niños, niñas y adolescentes que están en tratamiento, que han superado la enfermedad o que continúan construyendo su vida después de ella, así como de familias que mantienen vivo el recuerdo de quienes ya no están.

La presidenta de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, Verónica Ortiz, ha destacado el valor humano y solidario de esta iniciativa, señalando que "detrás de cada fotografía hay mucho más que una escena cuidadosamente preparada, un uniforme o una representación de un personaje de cuento; hay personas".

También ha participado, entre otros, un teniente coronel de la Guardia Civil con un hijo enfermo de cáncer y asociado de esta entidad sin ánimo de lucro, de la que ha destacado que ofrece una ayuda cuando los padres reciben una noticia que supone que "el suelo desaparece debajo de tus pies".