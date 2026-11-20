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MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) ha logrado reunir en su registro RETUD información de más de 5.000 pacientes con cáncer de páncreas, procedentes de 74 hospitales de 16 comunidades autónomas, lo que supone una de las mayores bases de datos españolas para conocer cómo se aborda esta enfermedad en la práctica clínica real.

Los especialistas del TTD han puesto en valor la importancia de este tipo de registros para complementar el conocimiento que ofrecen los ensayos clínicos, lo que cobra especial relevancia en el caso del cáncer de páncreas, que han recordado que es uno de los tumores con supervivencias más bajas.

La ventaja de los registros de mundo real, como RETUD, frente a las condiciones controladas y los criterios de selección propios de los ensayos clínicos, es que permiten observar qué ocurre con pacientes de diferentes edades, condiciones clínicas y características de la enfermedad cuando son atendidos en la práctica asistencial habitual.

En este sentido, el presidente del Grupo TTD y jefe de Servicio de oncología médica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Fernando Rivera, ha destacado que RETUD permite responder a preguntas a las que no llegan los ensayos clínicos, al acercar la realidad de los pacientes y ayudar a identificar áreas de mejora.

RETUD ya ha contribuido a desarrollar estudios que han proporcionado una visión del cáncer de páncreas tal y como lo encuentran los especialistas en consulta. "Los pacientes de la práctica clínica son más heterogéneos que los incluidos habitualmente en un ensayo y conocer sus resultados nos ayuda a entender dónde estamos y qué debemos mejorar", ha explicado la co-coordinadora del grupo de trabajo de tumores de páncreas y vías biliares del TTD y jefa del Servicio de oncología médica del Hospital Clínic de Barcelona, Teresa Macarulla.

Este conocimiento cobra una especial relevancia en un momento de importantes avances en el tratamiento del cáncer de páncreas, gracias a los tratamientos dirigidos frente a las alteraciones en el gen RAS, pero en el que la investigación sigue siendo necesaria para entender por qué algunos tumores responden y otros no.

En este contexto, RETUD puede adquirir un papel relevante, ya que recoge información clínica y molecular sobre diferentes biomarcadores y alteraciones implicadas en cáncer de páncreas, no únicamente RAS/KRAS, y dispone además de una colección de muestras biológicas vinculada a los datos clínicos. A medida que estas nuevas terapias se incorporen a la práctica clínica, este tipo de información podrá contribuir a conocer su impacto fuera de los ensayos y generar nuevas preguntas de investigación traslacional.

RETO: EQUIDAD EN EL ACCESO

Sin embargo, los especialistas han advertido de que la llegada de nuevas terapias plantea un reto de acceso equitativo de los pacientes tanto a estas opciones terapéuticas como a los ensayos clínicos, teniendo en cuenta que no todos los hospitales disponen de ellos.

Para el co-coordinador del grupo de trabajo de tumores de páncreas y vías biliares del TTD y oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid Jorge Adeva "la coordinación entre hospitales va a ser fundamental" para poder derivar a pacientes a centros en los que puedan acceder al tratamiento o ensayo adecuados y que el lugar de residencia no suponga un obstáculo.

El desafío en acceso y la necesidad de establecer circuitos de derivación ágiles y coordinados entre centros también lo han apuntado desde la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN). "Es fundamental agilizar los procesos de evaluación y financiación para que los tratamientos innovadores que han demostrado un beneficio clínico puedan estar disponibles en España en el momento que son aprobados en Europa, y garantizar un acceso equitativo en todo el territorio nacional, con independencia de dónde viva cada paciente", han señalado.