El Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos lanza el primer mapa de ensayos clínicos de España

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (Grupo TTD) ha anunciado el lanzamiento del primer mapa de ensayos clínicos de España, el cual favorece el acceso equitativo a terapias innovadoras para pacientes con cáncer de vías biliares.

A colación de la celebración, este jueves, 19 de febrero, del Día Mundial del Colangiocarcinoma, esta organización aboga por reforzar el trabajo en red de los equipos médicos, con sistemas que permitan la derivación de casos complejos a equipos superespecializados en este tipo de tumor, lo que facilitaría el acceso de los pacientes a las terapias más innovadoras y adaptadas a sus necesidades específicas.

En este contexto, el Grupo TTD ha destacado el citado mapa, una nueva versión de TTD Trials, herramienta pionera que permite que cualquier oncólogo pueda derivar a su paciente a ensayos clínicos adaptados a las características específicas de su tumor, siempre que lo considere una buena opción terapéutica.

"El 60 por ciento de la investigación clínica se concentra en un 30 por ciento de las ciudades de España, lo que limita las oportunidades para que un paciente diagnosticado en otra región pueda acceder a un ensayo clínico con las terapias más innovadoras", ha explicado, al respecto, el presidente de esta entidad, el doctor Fernando Rivera.

A juicio de la doctora Ángela Lamarca, quien es oncóloga médica en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, esta situación "podría cambiar" si todos los oncólogos del país pudieran tener acceso "a la información más actualizada en cuanto a ensayos clínicos disponibles". "Un ejemplo de trabajo realizado en esta dirección es la herramienta TTD Trials", ha insistido.

EL CÁNCER DE VÍAS BILIARES REPRESENTA EL 2% DE LOS TUMORES

Todo en una coyuntura en la que el cáncer de vías biliares cuenta con una incidencia de 2,93 casos por cada 100.000 habitantes, representando tan solo el 2 por ciento de los tumores que se detectan al año. Sin embargo, es uno de los tipos de cáncer con mayor mortalidad, ya que menos del 50 por ciento de los pacientes sobreviven al primer año después del diagnóstico, y la supervivencia a cinco años se sitúa alrededor del 20 por ciento.

Esta situación se produce, según los expertos, por múltiples factores, pero el más importante es el diagnóstico tardío. La falta de síntomas específicos y el bajo índice de sospecha, que viene dado por la modesta incidencia del tumor, dificultan la detección y provocan que el cáncer de vías biliares se diagnostique en estadios avanzados o metastásico.

Ante ello, TTD Trials elimina barreras territoriales y cumple con uno de los principales objetivos del Grupo TTD, que es facilitar el acceso en igualdad de condiciones para todos los pacientes a los tratamientos más innovadores. Para ello, el oncólogo puede acceder a la herramienta y buscar todos los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en ese momento en España, acorde a las necesidades específicas del tumor de su paciente.

Tras este paso, el citado profesional puede iniciar una conversación directa con el responsable del ensayo clínico de un hospital concreto y plantearle todas sus dudas en cuanto a las posibilidades de tratar al paciente en ese estudio e incluso iniciar la derivación del paciente al centro en el que se está llevando a cabo esa terapia innovadora.

EL TRABAJO EN RED ES "ESENCIAL"

"Esta herramienta ofrece la posibilidad de que cualquier oncólogo de España, incluso los no especializados en tumores biliares, puedan ofrecer las mejores terapias a sus pacientes", ha destacado, por su parte, la jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona, la doctora Teresa Macarulla, quien ha añadido que "es esencial el trabajo en red, el intercambio de conocimiento y la posibilidad de entrar en contacto con especialistas en la materia que pueden pautar los mejores tratamientos para cada caso concreto".

A este respecto, Macarulla ha recordado que, en los últimos tres años, se han aprobado varias terapias dirigidas personalizadas para pacientes cuyo tumor presenta determinadas alteraciones genéticas (biomarcadores). "Combinar la quimioterapia con estas terapias más innovadoras puede mejorar el mal pronóstico y prolongar la supervivencia de una persona de manera impactante", ha argumentado.

En relación con TTD Trials, que funciona con actualizaciones cada tres meses, el doctor Jorge Adeva, quien es especialista de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de la capital de España, ha subrayado que, "en España, hay 89 ensayos clínicos que incluyen pacientes con cáncer de vías biliares, accesibles en la plataforma".

Por último, Lamarca se ha referido al Registro de Tumores (RETUD), del Grupo TTD, que cuenta "con datos demográficos, clínicos, epidemiológicos, biológicos y terapéuticos". "Todo ello con un objetivo esencial: aprender de nuestra practica actual, de los pacientes reales de nuestras consultas, con la idea de mejorar las opciones de tratamiento de nuestros pacientes futuros", ha concluido.