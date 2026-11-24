Imagen de la portada del videojuego. - SAN JUAN DE DIOS

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de jóvenes ha presentado este martes en Madrid in Game 'The Mara's World', un videojuego que han contribuido a desarrollar y que busca sensibilizar sobre la soledad no deseada entre los jóvenes.

La iniciativa surge del programa formativo InBootCamps, impulsado por San Juan de Dios para promover el bienestar emocional de los jóvenes, dejando que sean ellos mismos los protagonistas del proceso y convirtiéndose en creadores de soluciones con impacto social.

En este sentido, desde San Juan de Dios recuerdan que la soledad no deseada no afecta únicamente a las personas mayores, sino que también tiene una importante incidencia entre los jóvenes. De hecho, uno de cada cuatro jóvenes afirma sentirse solo.

En el proyecto ha colaborado Delaguila Games, que durante diez meses ha guiado a 20 jóvenes de toda España en esta experiencia que combina aprendizaje técnico, creatividad, trabajo en equipo y crecimiento personal.

En una primera fase, los jóvenes recibieron formación en programación mediante la creación de pequeños videojuegos. Posteriormente, el proyecto abordó la soledad no deseada a través de distintas charlas y comenzó a introducirles en el proceso de desarrollo del videojuego.

"La idea principal es que se trata de un proyecto en el que los jóvenes han creado un videojuego dirigido a otros jóvenes, utilizando sus propios códigos y lenguaje, lo que permite conectar mucho mejor con los adolescentes", ha explicado durante la presentación la coordinadora de sensibilización de San Juan de Dios, Diana Casellas.

La historia gira en torno a Mara's, una adolescente de 13 años que afronta el paso del colegio al instituto, una etapa en la que conoce a Sol, un personaje que representa la soledad. A través de sus experiencias y de las relaciones que establece con sus nuevos compañeros, el juego busca mostrar las distintas formas en las que puede manifestarse la soledad no deseada entre los jóvenes.

"Este es un buen ejemplo del potencial transformador que puede tener un videojuego, no solo por el proceso de creación, sino también por el resultado final, que esperamos que sirva para sensibilizar a muchos jóvenes sobre la soledad", ha destacado Casellas.

Por su parte, Andrea Fontán, enfermera especialista en salud mental y participante en el proyecto, ha señalado que apenas existen investigaciones sobre el impacto que tiene en la salud mental de los jóvenes la cocreación de videojuegos.

"Durante el desarrollo de este videojuego hemos podido comprobar cómo los jóvenes han desarrollado una mayor sensibilización y empatía. Algunos participantes preguntaban a sus compañeros cómo se sentían ante determinadas situaciones para trasladar esas experiencias a la narrativa del videojuego", ha señalado Fontán.

Tras la presentación, los asistentes han tenido la oportunidad de probar 'The Mara's World'. El siguiente paso del proyecto pasa por llevar el videojuego a colegios e institutos y extender su uso como herramienta de sensibilización y concienciación sobre la soledad no deseada entre los jóvenes.