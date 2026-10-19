El Grupo Español de Oncología Radioterápica de Mama reivindica la radioterapia personalizada para el cáncer de mama

Archivo - Un paciente siendo sometido a radioterapia con un acelerador lineal. - VLADISLAV STEPANOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Español de Oncología Radioterápica (GEORM) de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) reivindica este lunes, 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, una nueva etapa de la radioterapia con tratamientos más cortos, precisos y personalizados basados en el riesgo de recaída y en las características de cada mujer.

Desde la sociedad recuerdan que el tratamiento del cáncer de mama depende del subtipo de cáncer y del grado de propagación desde el seno hacia la extensión local, regional o a distancia, y puede combinarse con tratamientos, como la cirugía para extirpar el tumor del seno, medicamentos para eliminar las células cancerosas y radioterapia para reducir el riesgo de recidiva en los tejidos mamarios y circundantes.

En este sentido, con la radioterapia se tratan posibles células tumorales microscópicas residuales en mama, pared torácica y, cuando esté indicado, ganglios regionales. La radioterapia ha demostrado un beneficio en la supervivencia y una mejora en la calidad de vida de las pacientes. Según GEORM, alrededor del 85% de los casos de cáncer de mama precisan un tratamiento con radioterapia.

Por ello, la coordinadora de GEORM, la doctora Arantxa Eraso Urién, explica en esta fecha señalada que, la irradiación en cinco sesiones y la irradiación parcial amplían las opciones en pacientes seleccionadas, mientras los grandes ensayos internacionales ayudan a delimitar cuándo reducir intervenciones axilares o irradiación regional.

"La radioterapia es uno de los pilares del tratamiento del cáncer de mama. Su indicación se individualiza según el tipo de cirugía, las características del tumor, la afectación ganglionar y la respuesta a los tratamientos sistémicos", asegura Eraso Urién.

Además, indica que los resultados a diez años del ensayo FAST-Forward respaldan el esquema de 26 Gy en cinco sesiones durante una semana como una opción eficaz y con resultados de seguridad comparables al esquema de quince sesiones en las pacientes y condiciones estudiadas, "a esta evidencia se suma una reciente publicación de un estudio prospectivo multicéntrico español, que aporta resultados favorables de toxicidad tardía a cinco años al incorporar una sobreimpresión integrada sobre el lecho tumoral en las mismas cinco sesiones".

"Estos resultados apoyan su utilización cuidadosa en pacientes seleccionadas, aunque todavía se necesitan estudios aleatorizados que confirmen esta estrategia", añade, al tiempo que explica que el compromiso de la sociedad es "ofrecer el tratamiento necesario, con la máxima seguridad, la menor carga posible y una atención profundamente humana".