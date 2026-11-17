Archivo - Grupo Español de Cáncer de Pulmón lanza una campaña para dejar atrás prejuicios y apostar por los retos en la patología - MI-VIRI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha lanzado la campaña 'Cambiemos la pregunta', iniciativa con la que busca que se dejen atrás los prejuicios y que el debate se centre en los retos que pueden transformar el futuro de la enfermedad, para lo que cuenta con la participación de cinco especialistas y otros tantos pacientes.

"No podemos conformarnos con los avances conseguidos", tenemos que preguntarnos qué más podemos hacer para que cada paciente tenga más oportunidades", ha indicado el secretario de la organización y jefe del Servicio de Oncología del Hospital Doctor Balmis de Alicante, el doctor Bartomeu Massuti, quien ha añadido que son necesarios "más investigación, mejores herramientas para diagnosticar antes, acceso a los tratamientos innovadores y una atención que tenga en cuenta las necesidades de cada persona".

Por ello, y en coincidencia con la celebración, este martes, 17 de noviembre, del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, el GECP ha dispuesto la acción, con la que se persigue el objetivo de desterrar el estigma y la culpabilización de los pacientes. Aunque los avances científicos han transformado el abordaje de la patología, todavía existen importantes retos pendientes, como mejorar la prevención, seguir aumentando la supervivencia y optimizar la coordinación entre especialidades.

Como contexto, la campaña expone que la enfermedad continúa siendo el tumor con mayor mortalidad en España, con 23.479 fallecimientos registrados en 2025. "Según los datos del Registro de Tumores Torácicos del GECP, el 70 por ciento de los pacientes se diagnostica cuando la enfermedad ya se encuentra en estadios avanzados", ha explicado Massuti al respecto, tras lo que ha apuntado que "a ello se suma un desequilibrio en la financiación: apenas el 4 por ciento de la inversión pública en investigación contra el cáncer se destina a esta patología".

Ante lo expuesto, la inmunoterapia, las terapias dirigidas y las nuevas estrategias de tratamiento han abierto oportunidades, pero no todos los pacientes responden igual y siguen existiendo tumores para los que las alternativas terapéuticas son limitadas. Por ello, es requerible comprender mejor la biología de la enfermedad, identificar nuevos biomarcadores, superar las resistencias a las terapias y desarrollarlas más eficaces.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Tras reivindicar el GECP la investigación clínica independiente y colaborativa, apartado en el que ha destacado que solo durante 2025, más de 4.000 pacientes participaron en sus estudios, su vocal y oncóloga del Hospital General de Valencia, la doctora Paula Espinosa, ha afirmado que "detrás de cada estudio hay una oportunidad de conocer mejor la enfermedad y encontrar nuevas respuestas para los pacientes". "La investigación independiente nos permite abordar preguntas que todavía no tienen respuesta, generar evidencia propia y trasladar los avances científicos a la práctica clínica", ha apuntado.

En cuanto al diagnóstico precoz, la iniciativa recoge que siete de cada 10 pacientes se detectan en fases avanzadas, cuando las posibilidades de tratamiento con intención curativa son más limitadas. Por eso, es necesario avanzar en estrategias en el ámbito, identificar a las personas con mayor riesgo y mejorar el conocimiento de los primeros síntomas.

Otro apartado analizado es el de la innovación terapéutica, en el que se aboga por garantizar que llegue a todos los pacientes en condiciones de equidad, independientemente del hospital o la comunidad autónoma en la que sean atendidos. El acceso a las pruebas moleculares, la caracterización de los tumores y los tratamientos personalizados debe formar parte de una atención de calidad.

Además, y tras señalar que el cáncer de pulmón ya no puede entenderse desde una única realidad, y es que afecta a hombres y mujeres, a personas de distintas edades, y con diferentes antecedentes y factores de riesgo, ahonda en determinados aspectos de estigmatización, como el de que aunque el tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo, el desarrollo de la enfermedad responde a múltiples factores y ningún paciente debería tener que justificar su diagnóstico.

"Tenemos que dejar de preguntar a los pacientes por qué han desarrollado la enfermedad y empezar a preguntarnos qué estamos haciendo para mejorar sus posibilidades", ha resumido Espinosa, quien ha concluido señalando que "cambiar la pregunta significa cambiar las prioridades: escuchar a los pacientes, investigar más y trabajar para que los avances lleguen a todos".