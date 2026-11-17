Archivo - Imagen de recurso pulmones. - ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha instado a derribar los prejuicios, el estigma y la culpa con los que han lidiado históricamente los pacientes de cáncer de pulmón y priorizar el impulso de la investigación, el diagnóstico temprano y el acceso a los tratamientos innovadores, así como una mejor atención.

En el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que continúa siendo el tumor con mayor mortalidad en España, tras registrar 23.479 fallecimientos en 2025, los especialistas han reclamado que se ponga el foco en las necesidades reales de los pacientes y en las oportunidades que se están perdiendo.

El jefe de Oncología del Hospital Doctor Balmis de Alicante, Bartomeu Massuti, ha aseverado que el 70 por ciento de los diagnósticos se producen en estadios avanzados. A su vez, ha lamentado que apenas el cuatro por ciento de la inversión pública en investigación contra el cáncer se destina a esta patología.

"Por todo ello, no podemos conformarnos con los avances conseguidos", ha resaltado el secretario del GECP. Desde el grupo, han hecho hincapié en el valor de la investigación para transformar el pronóstico de la enfermedad, como ya se ha conseguido gracias a la inmunoterapia, las terapias dirigidas y otras nuevas estrategias de tratamiento.

Sin embargo, los especialistas han advertido de que no todos los pacientes responden igual, al tiempo que siguen existiendo tumores con alternativas terapéuticas limitadas, por lo que se necesita comprender mejor la biología de la enfermedad, identificar nuevos biomarcadores, superar las resistencias a los tratamientos y desarrollar terapias más eficaces.

DETECCIÓN PRECOZ Y ABORDAJE EQUITATIVO

En paralelo, el GECP ha insistido en la necesidad de mejorar las cifras de detección precoz, a través de la identificación de personas con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y la mejora del conocimiento de los primeros síntomas.

También ha resaltado que se necesita avanzar en garantizar que la innovación, tanto en lo relativo a pruebas moleculares y caracterización de tumores como en lo que atañe a tratamientos personalizados, llegue a todos los pacientes en condiciones de equidad, independientemente del hospital o la comunidad autónoma en la que sean atendidos.

A estos retos ha añadido la evolución de los perfiles de pacientes y la importancia de profundizar en su conocimiento para desarrollar estrategias de abordaje adaptadas. El cáncer de pulmón ya no puede entenderse desde una única realidad, afecta a hombres y mujeres, a personas de distintas edades y con diferentes antecedentes y factores de riesgo.

Los especialistas también han dado prioridad a la lucha contra el estigma, que lleva a los pacientes a sentirse juzgados o culpabilizados por su diagnóstico, debido a preguntas relacionadas con el consumo de tabaco u otras que siguen surgiendo en la conversación social.

En este sentido, el GECP ha señalado que el tabaquismo es el principal factor de riesgo y ha abogado por incluir la dehabituación tabáquica en los procesos de diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón. Con todo, ha puntualizado que el desarrollo de la enfermedad responde a múltiples factores y, además, ningún paciente debería tener que justificar su diagnóstico.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN

En este contexto, ha impulsado la campaña 'Cambiemos la pregunta', protagonizada por cinco especialistas y cinco pacientes. A través de diferentes piezas audiovisuales, invita a sustituir los prejuicios por preguntas que permitan avanzar en investigación, prevención, diagnóstico precoz, inversión y supervivencia.

"Tenemos que dejar de preguntar a los pacientes por qué han desarrollado la enfermedad y empezar a preguntarnos qué estamos haciendo para mejorar sus posibilidades. Cambiar la pregunta significa cambiar las prioridades: escuchar a los pacientes, investigar más y trabajar para que los avances lleguen a todos", ha destacado la vocal del GECP y oncóloga del Hospital General de Valencia Paula Espinosa.

De este modo, el grupo busca impulsar una conversación diferente y conseguir que la investigación, la innovación y las necesidades de los pacientes ocupen el lugar que merecen.