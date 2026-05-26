Grupo 0 celebra que la oncohematología se incluya en la agenda sanitaria tras la moción aprobada en el Senado

Representantes de Grupo 0 en la Comisión de Sanidad del Senado. - GRUPO 0

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo 0, conocido anteriormente como Agrupación Española de Entidades de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (AELCLÉS), ha valorado positivamente que las enfermedades oncohematológicas y las necesidades de los pacientes formen parte del debate institucional y de la agenda sanitaria, tras la aprobación por unanimidad en la Comisión de Sanidad del Senado de una moción para mejorar el acceso a tratamientos.

Representantes de la agrupación asistieron este lunes al debate de la moción, que pone el foco en la necesidad de garantizar un acceso rápido y equitativo a las innovaciones terapéuticas en enfermedades como leucemias, linfomas y mieloma múltiple, así como en la importancia de evitar desigualdades territoriales que condicionen las opciones de tratamiento disponibles para los pacientes en función de su lugar de residencia.

El Grupo 0 ha valorado positivamente esta acción, al tiempo que ha aseverado que los pacientes continúan enfrentándose a "importantes retos" relacionados con los tiempos de acceso a la innovación, la coordinación asistencial y el acompañamiento integral durante todo el proceso de la enfermedad.

A este respecto, ha hecho hincapié en la situación del mieloma múltiple, que es el segundo cáncer de la sangre con mayor incidencia en España. Según ha destacado, es una de las enfermedades hematológicas en las que más avances científicos se han producido en las últimas décadas, lo que ha permitido mejorar la supervivencia de los pacientes y, en muchos casos, mantener una buena calidad de vida y conseguir respuestas cada vez más profundas y duraderas.

Así, ha subrayado que España se ha consolidado como un "referente internacional" en investigación en mieloma múltiple gracias al trabajo cooperativo del Grupo Español de Mieloma (GEM), a lo que se suma la participación de pacientes españoles en ensayos clínicos internacionales y la colaboración entre centros.

Sin embargo, Grupo 0 ha advertido de que los avances científicos solo generan un impacto real cuando llegan de forma efectiva y homogénea a las personas que viven con estas enfermedades. Por ello, ha destacado la necesidad de seguir reduciendo los tiempos de acceso a la innovación hasta alcanzar los 180 días marcados por la Unión Europea y garantizar la equidad territorial, evitando diferencias entre comunidades autónomas y hospitales que puedan traducirse en desigualdades en salud.

La entidad también ha explicado que las enfermedades oncohematológicas tienen un impacto que va más allá del ámbito clínico y que hace "imprescindible" un abordaje multidisciplinar que incluya atención psicológica, social y laboral desde el diagnóstico.

Con todo, Grupo 0 ha reiterado su compromiso de seguir trabajando junto a profesionales sanitarios, sociedades científicas, instituciones y responsables públicos para impulsar un modelo sanitario centrado en el paciente, que garantice equidad, acceso a la innovación y calidad asistencial para todas las personas con enfermedades de la sangre en España.