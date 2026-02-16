El Gregorio Marañón lidera en España un ensayo clínico europeo para mejorar supervivencia del sarcoma de Ewing en niños

Oncohematología Infantil del Gregorio Marañón - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Sarcomas Infantiles y del Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón coordina el ensayo clínico europeo 'Inter-Ewing 1', liderado a nivel pediátrico en España por Cristina Mata, oncohematóloga infantil del hospital.

En concreto, se trata de un estudio que busca aumentar las tasas de curación y reducir recaídas y los efectos secundarios en pacientes con sarcoma de Ewing, un tumor óseo poco frecuente que afecta, sobre todo, a niños, adolescentes y adultos jóvenes, ha explicado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Este ensayo está diseñado para pacientes con un nuevo diagnóstico, tanto en fases localizadas como metastásicas y presenta varios cambios importantes con respecto a los tratamientos actuales. En primer lugar, la introducción de un nuevo fármaco de terapia molecular dirigida en pacientes metastásicos, con el objetivo de evaluar si su combinación con el tratamiento estándar mejora los resultados.

Otra de las novedades es la administración de un tratamiento de mantenimiento tras finalizar la terapia principal. De forma aleatoria, algunos pacientes recibirán durante seis meses una quimioterapia oral a dosis muy bajas, conocida como quimioterapia metronómica, para comprobar si este abordaje disminuye el riesgo de recaída.

Por otro lado, contempla modificaciones en las dosis de radioterapia. En aquellos pacientes en los que este tratamiento sea la única opción local, al no ser posible la cirugía, se evaluará si el aumento de la dosis baja la probabilidad de recaída. En cambio, en pacientes que hayan sido intervenidos quirúrgicamente, se analizará la posibilidad de reducir la dosis de radioterapia de consolidación para minimizar los efectos secundarios sin comprometer la eficacia del tratamiento.

Asimismo, según ha explicado Cristina Mata, el ensayo estudiará si determinadas pruebas radiológicas y de medicina nuclear ayudan a estudiar mejor la evolución de la enfermedad, y valorará el impacto de estos cambios terapéuticos en la calidad de vida de los pacientes".

Como Centro de Referencia Nacional en Sarcomas, el Hospital Gregorio Marañón cuenta con una unidad multidisciplinar altamente especializada, en la que trabajan de forma coordinada oncohematólogos pediátricos, cirujanos, traumatólogos, especialistas en medicina nuclear, anatomía patológica y biología molecular, junto con la Unidad de Planificación Avanzada y Manufactura 3D (UPAM3D).

Este enfoque integral permite confirmar con precisión el diagnóstico, identificar subtipos tumorales y adaptar el tratamiento de forma más personalizada. Además, el hospital ofrece atención psicológica a pacientes y familias y cuenta con dos áreas de hospitalización diferenciadas, una infantil, y otra para adolescentes, para que los menores compartan entornos más adecuados a su edad.

De esta manera, desde el Hospital Gregorio Marañón han destacado que se reafirma su compromiso "con una atención sanitaria de excelencia, basada en la apuesta por la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos, como vía fundamental para seguir avanzando en la curación de estos pacientes".