El Gregorio Marañón desarrolla un sistema basado en radar para detectar alteraciones en la zancada asociadas a Parkinson - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha desarrollado un sistema de análisis de la marcha basado en tecnología radar que permite detectar alteraciones en la forma de caminar asociadas a la enfermedad de Parkinson, incluso en fases muy iniciales.

Este nuevo sistema, impulsado desde su Servicio de Neurología en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ayuda así a facilitar un diagnóstico de la enfermedad de manera "cómoda, accesible y no invasiva", según ha apuntado el Gobierno regional.

"Con este proyecto se abre la posibilidad de estudiar la marcha en pacientes no solamente párkinsoniano, sino en aquellos potencialmente con riesgo de padecer esta enfermedad con una prueba que no sólo se pueda realizar en situaciones experimentales, sino en un ámbito más rutinario", ha señalado Francisco Grandas, jefe del Servicio de Neurología.

El sistema ha demostrado ser eficaz para diferenciar entre personas sanas y pacientes con párkinson, con un rendimiento comparable al de otras técnicas ya existentes, y los investigadores ya se encuentran en la fase de identificar alteraciones motoras sutiles en personas que aún no cumplen criterios clínicos de la enfermedad pero que presentan un mayor riesgo de desarrollarla por factores como los familiares.

Desde el punto de vista tecnológico, el dispositivo funciona mediante la emisión de ondas de radiofrecuencia y el análisis de su eco. Juan Ignacio Godino, ingeniero de la UPM, ha explicado que, a partir de esta información, y utilizando el fenómeno Doppler, similar al cambio de sonido que se percibe cuando se acerca o se aleja una ambulancia, el sistema es capaz de monitorizar con precisión distintos aspectos de la locomoción.

Entre ellos, la longitud de la zancada, la velocidad de los pies, el movimiento del tronco o el braceo, lo que permite una caracterización objetiva de la marcha.

De esta forma, el análisis mediante radar permite detectar cambios que pueden pasar desapercibidos en una exploración neurológica convencional.

Todos estos indicadores podrían facilitar la identificación de lo que se conoce como fase prodrómica del párkinson, en la que los síntomas motores aún no son lo suficientemente evidentes para establecer un diagnóstico clínico.

Actualmente, el Hospital Gregorio Marañón está llevando a cabo un estudio con tres grupos de participantes: 100 personas con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, 50 pacientes diagnosticados de párkinson con menos de cinco años de evolución y un grupo de control formado por individuos sanos.

El análisis comparativo de estos grupos, según ha explicado la neumóloga del centro Valle Pérez del Olmo, muestra que los pacientes con párkinson presentan las mayores alteraciones de la marcha, mientras que las personas en riesgo se sitúan en un punto intermedio, es decir, ya muestran patrones de marcha entre los pacientes con párkinson y los individuos sanos, lo que refuerza el potencial de esta herramienta como marcador temprano.

Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que este avance abre la puerta a mejorar la detección precoz de la enfermedad, un aspecto clave para el desarrollo y la aplicación de nuevos tratamientos en investigación, que podrían ser más eficaces en fases tempranas.