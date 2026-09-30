Gonzalo Pin (Alianza por el Sueño) pide en el Congreso implantar programas de higiene de sueño desde infantil

Experto pide educar en escuelas sobre higiene del sueño y advierte sobre el consumo de benzodiacepinas entre jóvenes. - CONGRESO

Advierte del consumo de benzodiacepinas entre los jóvenes y avisa de que hasta un 30% de menores de 5 años tiene problemas de insomnio MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor y director de la Plataforma Alianza Por el Sueño, Gonzalo Pin Arboledas, ha propuesto este miércoles en el Congreso de los Diputados implantar programas de educación de higiene del sueño desde las escuelas infantiles e impulsar campañas de concienciación y horarios de académicos saludables y ha advertido sobre el uso de benzodiacepinas entre los jóvenes.

Así se ha expresado en una comparecencia en la Comisión de Juventud e Infancia de la Cámara Baja en la que ha puesto "blanco sobre negro" la importancia del sueño, especialmente en la infancia y la juventud; y ha hecho una llamada sobre "el problema de salud pública" del "exceso de ingesta de benzodiacepinas por nuestra infancia y por nuestra juventud desde etapas tempranas".

En concreto, Pin ha señalado que la Alianza Por el Sueño ha desarrollado un decálogo de horarios escolares saludables junto al Grupo Pediátrico de la Sociedad Española de Sueño y el Grupo de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría para adecuar los horarios de la infancia y la juventud a cada momento de su etapa del desarrollo.

Asimismo, ha impulsado la creación de una guía para cuidar el sueño de las personas con trabajo de turno. Al margen de esto, ha abogado por mejorar la formación específica en los profesionales sanitarios sobre el sueño y desarrollar alternativas no farmacológicas a la falta del mismo. "Cada vez tenemos más evidencia que la terapia cognitivo-conductual personal es más eficaz", ha señalado.

Durante su intervención, el experto ha indicado que los adolescentes deberían haberse pasado "el 50% de su vida durmiendo" cuando llegan a los 14 o a los 15 años. Cuando no sucede así y los jóvenes llegan a la adolescencia con falta de sueño, esto tiene consecuencias "a corto, medio y largo plazo". "Con los años, acaban relacionándose con el Parkinson, con el Alzheimer y con enfermedades neurodegenerativas", ha advertido.

Entre otros datos, ha recordado que según estudios epidemiológicos "hasta el 30%" de los niños menores de cinco años tienen problemas con el sueño a nivel de insomnio y que "uno de cada dos" adolescentes va a clase habiendo dormido menos de siete horas. "Su capacidad de aprendizaje, de cuidado de la salud mental, lo vamos deteriorando", ha avisado.

Para tratar de contrarrestar esto, la Alianza del Sueño ha elaborado una pirámide del sueño. El nivel más básico consiste en respetar los ritmos biológicos de cada etapa de la infancia y de la juventud. Por esta parte, Pin ha advertido sobre el 'jet lag' social o académico, por el cual los adolescentes con horarios muy diferentes entre semana y fin de semana --más de dos horas-- tienen mayor tendencia a la autolisis, ansiedad y depresión.

El segundo nivel son los hábitos y las rutinas. En este sentido, el experto ha pedido cuidar del "reloj central" del organismo con rutinas, vida saludable, actividad física y exposición a la luz. En el tercer nivel está el ambiente óptimo de sueño, que consiste en evitar dentro y fuera del dormitorio la contaminación lumínica, sonora y ambiental.

El cuarto consiste en explicar a las familias cómo debe ser esa rutina de irse a la cama. "La mera existencia de pantallas o de tecnología dentro del dormitorio del niño o del adolescente, aunque no lo use, tiene una relación directa con pérdida de la calidad de sueño", ha avisado.

TRABAJO POR TURNOS

Por otro lado, Pin ha remarcado que no se puede entender la salud de un niño sin comprender la de su madre y ha advertido que "entre el 18 y el 20% de las españolas en edad de crianza trabajan a turnos". "Es un elevado número de fetos y de niños y niñas a riesgo. Es algo que nosotros deberíamos cuidar y deberíamos cuidar durante los primeros años de la vida", ha recalcado.

Además, se ha referido al consumo de benzodiacepinas entre adolescentes y ha dicho que un "13%" de los jóvenes las toma desde los 14 años, porcentaje que aumenta hasta el 20% entre los de 17 años. "No hay evidencia científica de que sean inocuos en estas edades", ha recalcado.

Según ha detallado, las benzodiacepinas "alteran la normal arquitectura del sueño". Asimismo, el adolescente tiene "alteraciones en la parte emocional y afectiva". "Esa alteración de la relación favorece la tendencia a la ansiedad y a la depresión. Y existe un gran riesgo de dependencia de cara al futuro", ha añadido.

UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Pin ha explicado que el sueño es algo que como sociedad hay que cuidar. La mejor forma de hacerlo es la educación, pero también ha destacado la necesidad que la sociedad lo ponga en valor e impida por ejemplo que los programas más importantes de la televisión, incluyendo los enfocados en niños, se hagan a las 22:00. Desde su punto de vista, este mensaje de que el sueño no es importante "cuesta" mucho a la sociedad en cuanto a dinero, bajas laborales, fracaso escolar y salud mental.

"El sueño es como el aceite de un motor. Si ustedes ponen menos aceite del que toca, o de peor calidad, su motor funcionará, pero tendrá una vida más corta y se estropeará más. El sueño es ese aceite que riega todos nuestros millones de células. Si no cuidamos ese aceite, tenemos un problema de salud global", ha recalcado.