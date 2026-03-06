El Gobierno financia un dispositivo innovador que facilita la movilidad a personas con discapacidad motora severa

Imagen de la tecnología biónica. - SETT

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha anunciado una inversión de más de 600.000 euros en la empresa española Robopedics para impulsar el desarrollo de una tecnología biónica innovadora aplicada a la movilidad y a la rehabilitación de personas con discapacidad motora severa.

La inversión de la SETT, que se enmarca en el acuerdo firmado por ambas partes, está destinada a la industrialización y lanzamiento al mercado de 'Awake', una solución disruptiva para robotizar la pierna afectada por una parálisis.

Según explica la SETT, a diferencia de otros sistemas similares, que requieren soporte robótico para ambas piernas, 'Awake' actúa únicamente sobre la pierna afectada. El peso total del dispositivo es inferior a 6 kg, menos de la mitad de otros similares, el diseño es más compacto y fácil de colocar, y su precio final es un 80 por ciento más económico.

Además, incorpora algoritmos de detección de fase de marcha, transferencia de peso y prevención contra caídas, lo que permite sincronizar la asistencia con el movimiento natural del usuario y garantizar una mayor seguridad.

"En definitiva, la máquina coopera activamente con el usuario, lo que representa un avance innovador y disruptivo en este tipo de soluciones. Los algoritmos se fundamentan en un modelo de inteligencia artificial que ha sido entrenado con datos de seis sujetos sanos, con ejemplos de posturas sentadas y caídas", detalla.

La SETT destaca que las soluciones biónicas avanzadas de Robopedics, empresa fundada en Barcelona en 2021, permiten recuperar la capacidad de caminar a personas con importantes problemas de movilidad derivadas de un ictus, concretamente aquellas afectadas por hemiplejia o hemiparesia, y que dependen de una silla de ruedas.

En este sentido, se estima que más de cien millones de personas en todo el mundo han sobrevivido a un ictus, de las cuales más de veinte millones utilizan una silla de ruedas. El proyecto, que se enmarca en la estrategia de colaboración público-privada de la SETT, representa para Robopedics una ampliación de capital total de 1,7 millones de euros.

Además, la SETT subraya que la operación contribuye al fortalecimiento del tejido productivo y científico, a través de colaboraciones estables con centros tecnológicos, universidades y hospitales de referencia (Instituto de Biomecánica de Valencia, LEITAT, Hospital Clínic, Institut Guttmann, Hospital del Mar, entre otros) y a la generación de empleo cualificado, cerca de 200 puestos de trabajo entre 2025 y 2032.

La SETT realiza esta operación mediante la facilidad 'Next Tech', con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es impulsar la financiación de 'startups' y 'scale-ups' del sector tecnológico. Asimismo, la entidad gestiona dos facilidades más para potenciar el ecosistema empresarial tecnológico: el PERTE Chip, dedicado a la microelectrónica y los semiconductores, y el Spain Audiovisual Hub, que incentiva la digitalización del sector audiovisual.