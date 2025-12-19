GeSIDA considera la visibilización del VIH una "herramienta poderosa" para desmontar mitos

Archivo - VIH. - ISTOCK - Archivo

El Grupo de Estudio del SIDA (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha destacado la visibilización del VIH como una "herramienta poderosa" para abrir conversaciones necesarias, desmontar mitos y avanzar hacia una sociedad más informada y justa.

Así, el grupo ha expresado su reconocimiento al actor y director de cine Eduardo Casanova por haber compartido públicamente que vive con VIH y, como muestra de empatía y agradecimiento, ha compartido en redes sociales una imagen con los rostros de cientos de sus asociados. "Su decisión contribuye a visibilizar una realidad que, pese a los enormes avances científicos y asistenciales de las últimas décadas, continúa marcada por el estigma y la discriminación", ha afirmado.

No obstante, desde GeSIDA han subrayado que cada persona tiene derecho a decidir si comparte o no su estado serológico. Para acabar con el estigma, han señalado que se tiene que contar con la colaboración de todos los actores implicados en la lucha contra el virus: sanitarios, investigadores, administraciones públicas y, por supuesto, las personas con VIH, que el grupo ha precisado que son quienes "dan sentido" a su labor.

GeSIDA ha recordado que el VIH, con diagnóstico y tratamiento adecuados, es en la actualidad una infección crónica que permite llevar una vida plena. En este sentido, la evidencia científica asegura que una persona con VIH en tratamiento eficaz y con carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual.

En España, cerca de 150.000 personas viven con el virus, muchas de ellas enfrentándose todavía a actitudes de rechazo, juicios morales o trato discriminatorio, incluso en entornos sanitarios. Los datos de 2024 del Pacto Social por el VIH muestran que casi cuatro de cada 10 personas con VIH han sufrido, en los últimos 12 meses, situaciones de discriminación en ámbitos sanitarios no especializados, y alrededor de un 20 por ciento también las ha experimentado en consultas especializadas.

Además, muchas personas con VIH reconocen vivir situaciones de autoestigma, como el miedo al rechazo o la ocultación deliberada del diagnóstico, con un impacto negativo no solo en su bienestar emocional sino en su relación con el sistema sanitario, convirtiéndose en un obstáculo para el acceso a la atención sanitaria, que puede condicionar el seguimiento clínico y comprometer la adherencia al tratamiento.

'BESOS, TERNURAS Y ABRAZOS CONTRA EL ESTIGMA POR VIH'

Para continuar luchando contra este estigma, y coincidiendo con el 30 aniversario del grupo, GeSIDA ha lanzado en redes la campaña 'Besos, ternuras y abrazos contra el estigma por VIH', que incluye las conversaciones de 11 expertos que han presidido este grupo de estudio con 11 personas con el virus, abordando los cambios científicos, asistenciales y sociales del VIH desde los años iniciales hasta la actualidad, e incidiendo especialmente en la evolución social del estigma, que sigue presente a pesar de los avances.

Los vídeos recogen la memoria de aquellos que fueron atendidos en los primeros momentos de la infección en España, a los que se les daban unos pocos años de esperanza de vida, y la de quienes fueron diagnosticados más recientemente, que hoy pueden llevar una vida plena gracias a los tratamientos disponibles.

A lo largo de las conversaciones se muestran escenas que ponen de relieve la importancia del trato humano en la atención al VIH. Los abrazos, los gestos de complicidad, la escucha atenta y la calidez como herramientas necesarias para la práctica asistencial y la integración social. Los diálogos inciden especialmente en la percepción del estigma y su transformación: del miedo y la exclusión social, a formas más disimuladas y silenciosas de discriminación, que impiden la normalización e integración social de quienes viven con VIH.