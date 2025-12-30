La genética y la obesidad infantil influyen en el desarrollo del síndrome del ovario poliquístico

Archivo - El síndrome de ovario poliquístico (SOP). - MENSHALENA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La especialista en reproducción asistida de Fertilab Barcelona, la doctora Elena Prada, ha señalado que la genética y la obesidad infantil son factores que influyen en el desarrollo del síndrome del ovario poliquístico, un trastorno endocrino que afecta a entre un 5 y un 26 por ciento de las mujeres, especialmente en edad reproductiva.

Este síndrome se caracteriza por combinar un exceso de hormonas masculinas con alteraciones en la ovulación y resistencia a la insulina, Prada ha explicado que esta última genera un "círculo vicioso" que aumenta los andrógenos y dificulta la ovulación, si bien su diagnóstico a menudo se confunde con la presencia de ovarios poliquísticos en una ecografía, lo que no siempre indica la presencia del síndrome.

"Muchas pacientes llegan a la consulta porque sus reglas son irregulares o ausentes. Lo que parece un problema menstrual es solo la punta del iceberg; si no se trata puede derivar en complicaciones metabólicas como diabetes o el hígado graso", ha añadido Prada.

Tras ello, ha resaltado que la enfermedad implica un desequilibrio hormonal que puede afectar a la fertilidad y la salud a largo plazo, y que su abordaje se centra principalmente en cambios en el estilo de vida y en tratamientos médicos individualizados.

La primera línea de tratamiento se basa en la pérdida de peso, una dieta hipoglucémica y el ejercicio físico, especialmente en aquellos pacientes con obesidad o resistencia a la insulina, y se puede complementar con medicaciones como metformina o mioinositol, que ayudan a regular la ovulación y el metabolismo.

Cuando estas medidas no son suficientes, existen tratamientos hormonales que inducen la ovulación, como clomifeno o letrozol, adaptados según el perfil metabólico y reproductivo de la paciente.

"La buena noticia es que, con un buen diagnóstico temprano y un enfoque personalizado, la mayoría de las mujeres con síndrome del ovario poliquístico puede mejorar sus síntomas y lograr un embarazo, muchas veces sin la necesidad de técnicas avanzadas de reproducción asistida", ha incidido la doctora.