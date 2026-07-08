GEICAM investigará las desigualdades sociodemográficas en cáncer de mama con una ayuda de la AECC

De izquierda a derecha, la asesora científica en GEICAM Coral López; la coordinadora del proyecto Virginia Lope Carvajal, del Centro Nacional de Epidemiología-ISCIII y miembro asociado a GEICAM; y el asesor médico en GEICAM Óscar Polonio. - GEICAM

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) ha recibido una ayuda de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en el marco de la iniciativa Red de Impacto 2025 - Más Datos Cáncer, que le permitirá investigar el impacto de las desigualdades sociodemográficas en cáncer de mama.

Según ha detallado GEICAM, el proyecto 'Desigualdades sociodemográficas en cáncer de mama: impacto en diagnóstico, factores de riesgo, psicosociales y económicos percibidos por las pacientes' busca identificar y cuantificar desigualdades clínicas, psicosociales, económicas y de calidad de vida asociadas al cáncer de mama según determinantes sociales y territoriales.

Para ello, analizará a lo largo de 24 meses posibles diferencias por edad, nivel socioeconómico y educativo, país de origen, comunidad autónoma y entorno rural o urbano, entre otras, en una cohorte prospectiva de 3.000 mujeres diagnosticadas recientemente de cáncer de mama en 50 hospitales de todas las comunidades autónomas.

La información clínica, epidemiológica, sociodemográfica, psicosocial y económica que recoja en el momento del diagnóstico y a los seis meses permitirá identificar desigualdades en prevención, diagnóstico, tratamiento y necesidades no cubiertas, así como sentar las bases para un seguimiento a largo plazo y valorar intervenciones dirigidas.

La cohorte de pacientes, concebida como una infraestructura viva, podría permitir un seguimiento longitudinal y ampliar los objetivos, lo que asegura la continuidad del impacto generado y maximiza la inversión realizada. Además, su diseño, basado en la experiencia de las personas afectadas, podría ser extrapolable a otras patologías oncológicas prevalentes, como el cáncer de próstata, pulmón o colorrectal, tumores que comparten aspectos de la experiencia de la enfermedad con el cáncer de mama.

GEICAM contará con la colaboración de la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama de Elche y Comarca (AMACMEC), así como con la participación del Consejo Consultivo de Pacientes de GEICAM, para adaptar los cuestionarios, materiales informativos y procedimientos a distintos perfiles sociodemográficos, favoreciendo un lenguaje claro, accesible y adecuado a la realidad de las mujeres participantes.

RED DE IMPACTO CONTRA EL CÁNCER

La convocatoria Red de Impacto Contra el Cáncer apoya proyectos capaces de generar datos útiles y comparables, incorporando también la experiencia de las propias personas con cáncer para transformar el conocimiento en mejoras para los pacientes.

En su primera edición, además del proyecto de GEICAM, han sido seleccionados 'Desarrollo de una red interoperable nacional en tumores raros y complejos', del Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC); y 'Evaluación del impacto del cribado de mama en mortalidad', de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

También 'Medicina genómica de precisión en cáncer pediátrico en España', de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), a través del proyecto SEHOP-PENCIL; y 'Datos psicosociales y desigualdades en personas con cáncer en España', de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).