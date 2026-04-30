Archivo - La GEER pide no normalizar el dolor lumbar en jóvenes al ser "clave" la detección precoz de la espondilitis anquilosante - STARAS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de Comunicación de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER), el doctor Rafael Llombart, ha manifestado que "el dolor lumbar en personas jóvenes no debe normalizarse sin una adecuada evaluación", ya que "la sospecha diagnóstica precoz en la espondilitis anquilosante es clave para evitar la progresión de la enfermedad y sus consecuencias funcionales".

En este contexto, y con motivo de la celebración, este sábado, 2 de mayo, del Día Mundial de esta enfermedad, esta sociedad científica ha señalado que el retraso diagnóstico puede prolongarse durante años. Además, ha puesto de manifiesto que esta situación se produce a pesar de que existen herramientas clínicas y tratamientos eficaces que permiten controlar la patología.

Es importante identificar de forma temprana esta enfermedad inflamatoria crónica, cuyo abordaje ha mejorado "notablemente" en los últimos años gracias a los avances en investigación y tratamiento, ha insistido la GEER, que estima que hasta 120.000 personas podrían estar afectadas en España por una patología que suele debutar entre los 20 y los 30 años y que tiene un impacto significativo en la calidad de vida y la actividad laboral.

Según ha informado, la espondilitis anquilosante forma parte de las espondiloartritis, cuya prevalencia global es superior al 1 por ciento de la población. En cuanto a su origen, tiene un componente multifactorial, con una fuerte asociación genética (especialmente el marcador HLA-B27), junto a factores ambientales y alteraciones del sistema inmunitario que desencadenan la inflamación.

APARECE DE FORMA PROGRESIVA Y EMPEORA CON EL REPOSO

Ahondando en el dolor lumbar, ha subrayado que el inflamatorio es el síntoma más característico, y aparece de forma progresiva, empeora con el reposo y mejora con el ejercicio, acompañado de rigidez matutina prolongada. Sin embargo, suele confundirse con lumbalgia mecánica, lo que retrasa su diagnóstico, por lo que es necesario mejorar la concienciación tanto en la población general como en el ámbito sanitario, especialmente en Atención Primaria.

En cuanto a los avances en el tratamiento, la GEER ha afirmado que estos han sido "muy significativos" en los últimos años, "especialmente gracias al desarrollo de terapias dirigidas contra los mecanismos inflamatorios de la enfermedad". El abordaje terapéutico incluye antiinflamatorios y ejercicio físico, pero en pacientes con enfermedad activa se dispone de terapias biológicas "altamente eficaces", como los inhibidores del TNF y de la IL-17, que permiten controlar la inflamación y mejorar la calidad de vida.

"Todos estos avances han transformado el manejo de la espondilitis anquilosante, permitiendo en muchos casos un mejor control de la enfermedad y una vida activa para los pacientes", ha declarado Llombart, y es que, además, se han presentado nuevas opciones, como los inhibidores de JAK y terapias innovadoras, las cuales continúan ampliando las posibilidades de tratamiento.

En este sentido, la organización ha señalado que la investigación se centra actualmente en identificar biomarcadores que permitan un diagnóstico más precoz, personalizar los tratamientos según el perfil del paciente y frenar la progresión estructural de la enfermedad. Junto a ello, es importante la colaboración entre reumátologos, rehabilitadores y traumátologos.