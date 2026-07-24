GEER alerta que el riesgo en zambullidas también viene determinado por la profundidad y los obstáculos del fondo

Archivo - GEER recuerda que el riesgo en zambullidas también viene determinado por la profundidad y los obstáculos del fondo - HNP/SERMEF/CRUZ ROJA/RFESS/ASPAYM - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER) ha alertado de que el riesgo asociado a las zambullidas "no depende solo del salto", y es que "la profundidad y los obstáculos del fondo pueden ser distintos de lo que parecen".

"Una zona de baño conocida no es necesariamente una zona de baño segura", ya que "el nivel del agua puede variar, el fondo puede haber cambiado y una roca, un banco de arena, un tronco o una plataforma pueden permanecer ocultos desde la superficie", ha indicado al respecto, motivo por el que ha señalado que "la técnica del salto importa, pero no elimina el riesgo de un fondo desconocido".

En este sentido, la GEER ha puesto de manifiesto que "una entrada aparentemente bien ejecutada puede acabar en un impacto si la profundidad es insuficiente o existe un obstáculo sumergido". Por ello, ha recordado que las recomendaciones internacionales de seguridad acuática insisten en no lanzarse de cabeza ni saltar sin haber comprobado antes la profundidad de toda la zona de entrada y la ausencia de obstáculos.

"Cuando la cabeza contacta con el fondo o con un objeto sumergido, la energía se transmite al cuello", ha declarado, para añadir que "esa carga puede fracturar o desplazar las vértebras cervicales y comprimir o lesionar la médula espinal". "La gravedad de la lesión dependerá de la fuerza, la posición del cuello, el nivel afectado y si la lesión medular es completa o incompleta", ha abundado.

Al respecto, ha manifestado que "la zona cervical es especialmente vulnerable en este tipo de accidentes y las lesiones pueden causar una tetraplejia, lo que conlleva pérdida de la movilidad, alteraciones de la sensibilidad y una situación de dependencia que requiera cuidados y asistencia de por vida".

DATOS

En este contexto, se ha referido a un análisis prospectivo de 933 pacientes de lesión medular traumática ingresados durante 10 años en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. El mismo ha atribuido a las zambullidas el 3,7 por ciento de los casos, proporción que asciende al 5,4 por ciento en los menores de 60 años.

Por todo ello, la GEER ha expuesto una serie de recomendaciones, como entrar primero con los pies y avanza despacio en playas, ríos, embalses, pozas y zonas rocosas. "No confíes en recuerdos de otros veranos ni en que otras personas se hayan lanzado antes" y "no te lances si el agua está turbia, si hay oleaje, corriente o poca visibilidad", ha expuesto como consejos, así como usar solo los puntos habilitados para saltar en piscinas.

"Evita saltos desde rocas, puentes, embarcaderos u otras estructuras no diseñadas para ello" y "no combines alcohol u otras sustancias con actividades acuáticas", ha continuado, para también pedir vigilancia de forma continua a niños y adolescentes. Por último, y si se porduce un accidente, aboga por no mover a la persona salvo que exista un riesgo inminente para su vida, y llamar al 112 y seguir las indicaciones del servicio de emergencias.