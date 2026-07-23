Archivo - El GECP impulsa el primer modelo de acreditación para comités multidisciplinares en cáncer de pulmón en España - ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha impulsado el primer modelo de acreditación específico para comités multidisciplinares en esta enfermedad y otros tumores torácicos en España, iniciativa que busca establecer estándares comunes de calidad que permitan evaluar el funcionamiento de estos equipos, promover la mejora continua y favorecer una atención más homogénea y coordinada.

"Los comités multidisciplinares son el espacio donde se toman las decisiones más importantes sobre el tratamiento de los pacientes", ha explicado el presidente de esta organización, el doctor Mariano Provencio, al respecto de esta acción, para la que se cuenta con la colaboración de la compañía farmacéutica AstraZeneca. Por ello, ha destacado este modelo, que "permite seguir avanzando" hacia una mejor asistencia, "buscando la excelencia".

Ahondando en los citados órganos, desde el GECP han expuesto que "desempeñan un papel esencial en el abordaje del cáncer de pulmón al reunir a especialistas de distintas disciplinas para consensuar las decisiones diagnósticas y terapéuticas de cada paciente, siendo el cáncer de pulmón uno de los tumores paradigmáticos en cuanto a terapias personalizadas".

"Sin embargo, hasta ahora no existía un sistema específico que permitiera evaluar de forma objetiva su organización, funcionamiento y calidad asistencial", han continuado, motivo por el que este proyecto comenzó en 2025 con el desarrollo de un programa piloto destinado a definir qué requisitos deben cumplir los comités multidisciplinares para alcanzar distintos niveles de excelencia.

Así, esta entidad promovió un proceso de trabajo colaborativo en el que participaron profesionales de diferentes especialidades implicadas en el manejo del cáncer de pulmón, entre ellas Oncología Médica, Neumología, Cirugía Torácica, Radiología, Anatomía Patológica, Enfermería y gestión sanitaria. Con ello, se han identificado elementos que caracterizan a un comité de alto rendimiento y se ha obtenido este modelo de acreditación estructurado en tres niveles (básico, avanzado y excelente).

Este sistema analiza aspectos como la composición multidisciplinar del comité, la participación de los distintos especialistas, la aplicación de las guías clínicas, la recogida sistemática de datos, la evaluación mediante indicadores de calidad, la realización de auditorías periódicas y la coordinación de los procesos asistenciales. Además, pone especial énfasis en la figura del coordinador, responsable de favorecer la participación de todas las especialidades implicadas, garantizar la calidad de las decisiones clínicas, promover el cumplimiento de los estándares establecidos e impulsar acciones de mejora continua.

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA

"El objetivo no es únicamente reconocer a aquellos comités que cumplen los criterios definidos, sino ofrecer una herramienta simple y práctica que ayude a los centros sanitarios a identificar oportunidades de mejora y avanzar progresivamente hacia niveles superiores de excelencia", ha explicado al respecto el director de Oncología de AstraZeneca España, Ignacio Lombardero.

En este sentido, esta herramienta establece un sistema de vigencia limitada de la certificación para garantizar el mantenimiento de los estándares de calidad en el tiempo, por lo que los hospitales deberán someterse a un proceso de recertificación para renovar el sello obtenido. Esta permanencia será de dos años para los niveles estándar y avanzado, y de tres para el excelente.

"Trabajar en la estandarización de la atención al cáncer de pulmón no significa uniformizar las decisiones clínicas, sino asegurar que todos los pacientes sean evaluados dentro de un marco de calidad común, con participación de las especialidades necesarias en un comité multidisciplinar, uso de la evidencia disponible y una coordinación asistencial que permita ofrecer respuestas más precisas y eficientes", ha especificado Lombardero.

Por su parte, Provencio ha declarado que el objetivo "va mucho más allá de conceder una acreditación". "Queremos impulsar una cultura de mejora continua que permita consolidar comités multidisciplinares cada vez más sólidos y garantizar que cualquier paciente con cáncer de pulmón reciba la mejor atención posible, independientemente del hospital en el que sea tratado", ha explicado.

Hasta el momento, el Campus Salud Bellvitge (Hospital de Bellvitge - Instituto Catalán de Oncología) en Cataluña y el Hospital Universitario Basurto de Osakidetza en País Vasco han sido los primeros centros de España en lograr este modelo de acreditación, obteniendo la certificación tras completar el proceso de evaluación. Ahora, la meta es acreditar progresivamente otros ocho centros hasta final de año y extender este modelo al mayor número posible de ellos.