Gastroenterólogo recuerda que el estreñimiento puede empeorar con la deshidratación asociada a las altas temperaturas - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gastroenterólogo y miembro del Departamento de Digestivo de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Rubén Jaramillo, ha advertido de que "el estreñimiento puede empeorar" con "la deshidratación asociada a las altas temperaturas" como las que se están experimentando estos días en España.

"Es más frecuente experimentar molestias digestivas" en el momento en el que "perdemos líquidos", ha señalado, destacando entre estas, además del citado estreñimiento, otras como "sensación de pesadez, hinchazón abdominal o reflujo gastroesofágico". Las mismas son también producidas por "comidas más abundantes y cambios en los hábitos diarios", ha añadido.

Por ello, Jaramillo recomienda "mantener una hidratación adecuada a lo largo de todo el día, incluso antes de sentir sed". Junto a lo anterior, aboga por "optar por comidas más ligeras y repartidas en varias tomas", con el primordial objetivo de "facilitar la digestión y reducir la aparición de síntomas".

Además, ha puesto de manifiesto que "existen determinados síntomas que requieren valoración médica y no deben atribuirse únicamente a los excesos propios de las vacaciones". Así, ha citado algunos, como "el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, la diarrea prolongada" y "la presencia de sangre en las deposiciones".

También, se ha referido a "la fiebre o los signos de deshidratación importantes, como debilidad marcada, sed intensa o una disminución significativa de la cantidad de orina". "Pequeños cambios en los hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia para disfrutar de las vacaciones sin problemas digestivos", ha finalizado.