El gasto médico de las empresas españolas se mantendrá en el 9% en 2026, según un estudio global

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gasto médico de las empresas españolas se mantendrá en el 9 por ciento en 2026, según un estudio de Mercer realizado a 268 aseguradoras en 67 mercados, del que sacan en conclusión que sigue siendo prioritario gestionar proactivamente los riesgos para controlar los costes a futuro.

"Contar con una cobertura sanitaria completa es un elemento clave de motivación para los empleados, ya que les proporciona la tranquilidad de saber que su empresa se preocupa por su bienestar y cubre sus necesidades. Este respaldo tiene un impacto directo tanto en su salud física como mental", señala Chus Caballo, directora de salud y riesgos de Mercer Marsh Benefits.

Por ello, continúa, "los beneficios sanitarios se han convertido en un pilar fundamental dentro de las organizaciones. Adaptar y mejorar estas coberturas cada año permite a las empresas posicionarse como auténticos aliados de sus equipos, capaces de dar respuesta a los nuevos retos y necesidades que van surgiendo".

En Europa, el informe destaca que el envejecimiento de la población y las necesidades sanitarias asociadas son la principal preocupación para el 77 por ciento de las aseguradoras, seguidas de la ineficiencia derivada de procedimientos innecesarios o reclamaciones fraudulentas (65%) y del impacto de los avances tecnológicos (60%).

A nivel global, el informe prevé que las tasas de tendencia médica -que reflejan el incremento anual del coste por persona en los reembolsos de prestaciones sanitarias- volverán a superar el 10 por ciento en la mayoría de las regiones por sexto año consecutivo, impulsadas principalmente por la inflación, los cambios en los patrones de uso y la aparición de nuevos tratamientos.

REDUCIR COBERTURAS PARA AJUSTAR COSTES

Por otra parte, el informe destaca que, aunque el cáncer, las enfermedades del sistema circulatorio y los trastornos musculoesqueléticos siguen siendo las principales causas de gasto en reclamaciones, las presiones financieras sobre los planes de salud patrocinados por las empresas -como la inflación y los tratamientos más costosos- se están intensificando.

Además, los riesgos laborales, incluidos los derivados de la propia actividad, la exposición al ruido y la contaminación del aire, han surgido como factores significativos que contribuyen al aumento de los costes de las reclamaciones.

"Por primera vez en cuatro años, las aseguradoras prevén que las empresas empiecen a reducir coberturas para contener los costes, en lugar de mejorar los planes. Si bien reducir la cobertura puede aliviar los presupuestos a corto plazo, esta medida puede perjudicar la experiencia del empleado y su seguridad financiera, además de debilitar la capacidad de la empresa para atraer y retener talento", afirma Hervé Balzano, presidente del negocio de Salud y de Mercer Marsh Benefits.

PERSISTENTES LAGUNAS EN LA COBERTURA DE BENEFICIOS

De cara al futuro, el informe señala que un 76% de las aseguradoras están preocupadas por el impacto de la ineficiencia y el derroche en los servicios sanitarios sobre la sostenibilidad de los costes, y muchas esperan que las empresas den prioridad a iniciativas de control del gasto, como una mejor gestión de las grandes reclamaciones.

La adopción de estrategias innovadoras de contención de costes y la gestión proactiva del riesgo consideran que "ayudarán a mantener unos beneficios sanitarios asequibles y eficaces".

"Nuestros expertos colaboran con los clientes para identificar oportunidades de optimización de los planes y garantizar el acceso ininterrumpido a una atención sanitaria de calidad, con el fin de proteger el bienestar de los empleados y hacer frente a los retos económicos", afirma Hervé Balzano, presidente del negocio de Salud y de Mercer Marsh Benefits.

El informe también pone de manifiesto las persistentes lagunas en la cobertura de beneficios, especialmente en ámbitos como la salud mental, la salud reproductiva y el apoyo a una plantilla cada vez más envejecida. Aunque la mitad de las aseguradoras a nivel mundial incluyen asesoramiento psicológico en sus planes, solo un tercio contempla la cobertura de medicamentos para la salud mental, y únicamente una cuarta parte suele incluir pruebas de detección o cribados de salud mental en sus pólizas.

Por otro lado, señalan que a medida que más personas retrasan su jubilación y permanecen en activo durante más tiempo, "los beneficios dirigidos a este colectivo cobran especial importancia para mantener a los empleados sanos, motivados y productivos". La atención preventiva, como los cribados oncológicos y las visitas periódicas al médico de Atención Primaria, puede ayudar a detectar problemas de salud en fases tempranas, reducir costes futuros y favorecer el bienestar a largo plazo.

"Con dos tercios de los mercados registrando incrementos de dos dígitos en el coste de la asistencia sanitaria para 2026, las organizaciones deben prepararse para asumir costes superiores y pensar detenidamente cómo equilibrar la gestión presupuestaria con el bienestar de los empleados. Invertir en prevención y fomentar el uso de servicios de calidad pueden contribuir a afrontar ambos desafíos", concluye Amy Laverock, líder global del área de asesoramiento y soluciones de Mercer Marsh Benefits.