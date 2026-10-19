Galicia participa en el lanzamiento de 'AURORad', para mejorar la seguridad de procesos médicos con radiación ionizante

Representantes de Galicia acuden a Helsinki para participar en el lanzamiento del proyecto europeo 'AURORad' - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha participado esta semana en una reunión celebrada en Helsinki (Finlandia) con motivo del lanzamiento del proyecto europeo AURORad, destinado a mejorar la calidad y la seguridad de los procedimientos médicos con radiaciones ionizantes.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, la Consellería de Sanidade, a través del Servizo Galego de Saúde (Sergas), de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS) y de la empresa pública de servicios sanitarios Galaria, forma parte del consorcio constituido por 110 organizaciones de 29 países europeos.

En este contexto, la iniciativa cuenta con un presupuesto total de 14,37 millones de euros, de los cuales aproximadamente 11,5 millones están financiados por la Unión Europea a través del programa EU4Health.

Según lo previsto, el proyecto se desarrollará entre octubre de 2026 y septiembre de 2031, bajo la coordinación de la autoridad finlandesa de seguridad radiológica y nuclear STUK.

Para la Xunta, la participación de la Consellería de Sanidade refuerza la colaboración internacional del sistema sanitario público de la comunidad en materia de protección radiológica y calidad asistencial. Asimismo, permitirá compartir experiencia y conocimientos con organizaciones europeas y contribuir a la elaboración y aplicación de buenas prácticas.

De forma detallada, el Sergas contribuirá a distintos paquetes de trabajo relacionados con la auditoría clínica y la justificación de procedimientos, los sistemas de aprendizaje a partir de incidentes, la gestión de dosis y la calidad de imagen, la radioterapia guiada por imagen y la formación.

Por su parte, ACIS aportará recursos y experiencia en la gestión de proyectos de innovación, capacitación, gestión del conocimiento y transferencia de resultados a los profesionales sanitarios. Además, ejercerá como colíder del paquete de trabajo de capacitación junto con la Universidad de Magdeburgo, en Alemania.

Finalmente, Galaria liderará tareas técnicas relacionadas con el aprendizaje a partir de incidentes y la gestión de dosis, aportando su "experiencia y liderazgo técnico" en seguridad radiológica y calidad de imagen.