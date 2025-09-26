FUNDELA reclama apoyo financiero en la investigación contra la ELA: "Visibilizar la enfermedad no es suficiente"

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La investigadora y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (FUNDELA), Maite Solas, ha reclamado mayor financiación para estudios contra la ELA, aseverando que "visibilizar la enfermedad no es suficiente".

"Hay recortes en investigación a nivel mundial, las donaciones han disminuido, se alargan los plazos, los fondos se distribuyen en más tiempo. Por ello, hoy más que nunca son imprescindibles las ayudas monetarias", ha advertido.

Con este propósito, FUNDELA celebra este sábado una comida solidaria para conseguir fondos que ayuden en la investigación de una enfermedad caracterizada por su rápida evolución, que afecta a funciones básicas como la movilidad o la deglución, deteriorando notablemente la calidad de vida y la autonomía de los pacientes, con un alto grado de dependencia y sufrimiento y una gran carga familiar y sociosanitaria.

Sobre la importancia de la investigación, Solas ha recordado que FUNDELA está financiando diferentes proyectos de grupos de investigadores reconocidos en España. En concreto, la IX Convocatoria 'Por un mundo sin ELA' ha dotado con 100.000 euros, respectivamente, a proyectos centrados en los sistemas CRISPR y en las herramientas diagnósticas.

Además, en la IV Convocatoria de proyectos de investigación para jóvenes investigadores, los proyectos 'Evaluación del mecanismo patológico de ARPP21 como gen causativo de ELA familiar para el desarrollo de una terapia de ARN antisentido' y 'Nuevos sistemas de editores de bases basados en LNPs para el estudio y corrección de mutaciones asociadas a ELA' han recibido una ayuda financiera de 15.000 euros cada uno.