Fundación Visible busca personas con hemiplejia tras ictus para probar un sistema biónico que ayuda a caminar

Archivo - Silla de ruedas. - ROMASET/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Visible, junto a Robopedics, ha lanzado una convocatoria destinada a personas que sufran la parálisis total o parcial de un lado del cuerpo, conocido como hemiplejia, después de un ictus para probar el sistema biónico 'Awake', un dispositivo de uso personal que ayuda a levantarse y caminar.

"El objetivo es hacer accesible esta solución a más pacientes", han destacado desde la Fundación Visible. Aquellos interesados en ser los primeros en probar 'Awake' pueden contactar a través de este formulario: 'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6FGhCNUnf5RdprP2ASdx-T2pWgV9dr4nGqS73Dksp3H7rxg/viewform'.