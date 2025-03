Fundación Unoentrecienmil exige compromiso político para garantizar el derecho a la salud de los niños con cáncer

Denuncia que el acuerdo entre Sanidad y CCAA para ofrecer una atención de calidad "sigue sin cumplirse" siete años después

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Unoentrecienmil, Jose Carnero, ha reclamado ante la Comisión de Juventud e Infancia del Senado "mayor voluntad política" para garantizar que el derecho a la salud sea "real, igualitario y efectivo" para todos los niños con cáncer en España, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.

En su intervención ante los senadores, Carnero ha denunciado que el acuerdo adoptado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en 2018 para garantizar una atención homogénea y de calidad a los niños con cáncer "sigue sin cumplirse" siete años después, pues la implementación de las medidas que contemplaba resulta "desigual" y, en algunos casos, "insuficiente".

El acuerdo del CISNS establecía un plazo de un año para su implementación e incluía cuatro compromisos, como la creación de comités de coordinación asistencial, la concentración de la atención en unidades especializadas, la creación de modelos organizativos que garanticen equidad y el establecimiento de criterios de calidad obligatorios para las unidades de oncohematología pediátrica.

Asimismo, el presidente de la Fundación Unoentrecienmil ha señalado la falta de dedicación al abordaje del cáncer infantil en la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se aprobó en febrero de 2021 y solo destina 16 de sus 277 páginas a la infancia y la adolescencia.

"Es inaceptable, porque los niños con cáncer no pueden ser ciudadanos de segunda dentro del sistema de salud y no pueden ser invisibles en las políticas de sanidad. Y no es una cuestión de recursos, es una cuestión de voluntad", ha apuntado Carnero, quien ha apelado de forma directa a los senadores pidiéndoles su compromiso y acción.

Así, ha trasladado a los responsables políticos de la Mesa de Infancia y Juventud las peticiones de la Fundación entre las que destacan un compromiso "firme y vinculante" para garantizar el derecho a la salud de los niños con cáncer, con inversión pública "estable y suficiente" que permita abordar esta enfermedad con "la misma prioridad" que otras patologías.

También, un acceso "equitativo" a los tratamientos más avanzados a través de la creación de un marco de referencia nacional que lo garantice independientemente de la comunidad autónoma del menor. Además, reclama la designación efectiva de unidades especializadas con criterios de calidad obligatorios, con unidades de referencia y equipos multidisciplinares en cada comunidad.

Respecto al acuerdo interterritorial de 2018, pide su implementación real "con transparencia y seguimiento público", para evitar que haya comunidades sin los recursos adecuados, y exige la creación "inmediata" de los comités autonómicos de coordinación asistencial que contempla el texto.

Además, demanda la incorporación de la perspectiva de infancia en todas las políticas sanitarias y educativas, para que el cáncer infantil, que es la principal causa de mortalidad infantil, tenga un peso específico en la Estrategia Nacional del Cáncer y en la asignación de recursos.