Fundación Tejerina formará a cirujanos africanos en técnicas de reconstrucción mamaria a partir de 2027 - FUNDACIÓN TEJERINA

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Tejerina y Africa Recon Network (ARN) han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la formación de cirujanos africanos en técnicas avanzadas de reconstrucción mamaria. En el marco de esta iniciativa, el Centro de Patología de la Mama - Fundación Tejerina recibirá, a partir de 2027, a especialistas procedentes de distintos países de África para compartir con ellos su experiencia y conocimientos en este ámbito, con el objetivo de que puedan aplicar y trasladar estas técnicas a sus respectivos países de origen.

La reconstrucción mamaria sigue estando fuera del alcance de muchas mujeres en el continente africano, donde el acceso a este tipo de intervenciones y a los recursos necesarios para llevarlas a cabo es limitado. Esta iniciativa nace con el propósito de cambiar esta realidad y ofrecer nuevas oportunidades para las personas con cáncer de mama, brindándoles la posibilidad de recuperar no solo su imagen corporal, sino también su bienestar, su confianza y su calidad de vida después de la enfermedad.

Para ello, el proyecto pone el foco en la formación de cirujanos africanos, para que puedan realizar intervenciones de reconstrucción mamaria en sus propios países, así como en facilitarles el acceso a tecnología implantable segura y eficaz. A esta labor se suma la promoción de acciones de información y sensibilización para dar a conocer las posibilidades que ofrece la reconstrucción mamaria tras un cáncer de mama. Tanto la elección de los cirujanos participantes como los programas de formación médica son decididos por la Fundación Tejerina y Africa Recon Network.

"La cirugía oncológica y la reconstrucción mamaria han avanzado mucho en los últimos años. Hoy nuestro objetivo no es únicamente extirpar el tumor, sino también cuidar el resultado estético y la calidad de vida de la paciente, buscando siempre la mayor naturalidad posible y ya, en muchos casos, las técnicas que utilizamos se acercan cada vez más a las de la cirugía estética, sin perder de vista la prioridad oncológica", explica el Dr. Antonio Tejerina, jefe de servicio de cirugía del Centro de Patología de la Mama - Fundación Tejerina.

"Como Centro de referencia en patología mamaria, creemos que compartir este conocimiento y nuestra experiencia con otros profesionales puede contribuir a transformar la vida de muchas mujeres en otras partes del mundo. Por eso, para nosotros, y especialmente para el Servicio de Cirugía de nuestro Centro, es un honor formar parte de este proyecto", añade el experto.

"Toda mujer en África merece acceso a una reconstrucción mamaria segura, realizada por un cirujano formado en un centro de excelencia del más alto nivel y que ejerza en su propia comunidad. Con la Fundación Tejerina damos un paso concreto para que eso sea posible", afirma Juan José Chacón Quirós, fundador de Africa Recon Network.

En la firma del acuerdo han estado presentes el Dr. Armando Tejerina, director científico del Centro de Patología de la Mama y presidente de la Fundación Tejerina, Juan José Chacón Quirós, fundador de África Recon Network (ARN), el Dr. Antonio Tejerina, jefe de Cirugía del Centro de Patología de la Mama, y el Dr. Federico Ugalde, responsable de Medical Education y Medical Affairs en Establishment Labs. La iniciativa cuenta con el apoyo de Establishment Labs, principal donante del programa hasta la fecha.

Con este convenio, el Dr. Antonio Tejerina se incorporará también al Comité Asesor Médico de ARN cuya labor se centra en recomendar las técnicas de reconstrucción mamaria más adecuadas en función de los recursos disponibles en cada país y el currículo formativo de los cirujanos participantes, e impulsar la investigación, así como las iniciativas de promoción y sensibilización.