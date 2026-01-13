La Fundación Reina Sofía y CIEN inauguran un nuevo laboratorio de neurofisiología

Imagen del laboratorio. - FUNDACIÓN CIEN

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Reina Sofía, junto a la Fundación CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades Neurodegenerativas), ha inaugurado el nuevo laboratorio de neurofisiología y neuromodulación, un espacio que considera estratégico para avanzar en la investigación de enfermedades neurodegenerativas desde enfoques innovadores y no farmacológicos.

El laboratorio permitirá desarrollar estudios avanzados de neurofisiología y neuromodulación cerebral mediante técnicas no invasivas como la estimulación magnética transcraneal, la electroencefalografía y la neuronavegación.

Además, se explorará la música como herramienta de neuromodulación natural, abriendo nuevas oportunidades para analizar cómo la estimulación musical puede influir en la actividad cerebral y en la relación entre procesos cognitivos, emocionales y comportamentales, especialmente en el contexto del envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas.

También se estudiará cómo distintas formas de estimulación cerebral no invasiva pueden impactar positivamente en la actividad neuronal y en la calidad de vida de los pacientes. "La música, entendida no solo como experiencia cultural sino también como medio de neuromodulación, permitirá investigar la conexión entre cerebro, emoción y cognición en contextos reales y significativos, consolidando un enfoque innovador y centrado en la persona", señalan desde la Fundación.

De este modo, la Fundación Reina Sofía ha financiado la dotación tecnológica del laboratorio, mientras que la contribución de Sabadell Seguros ha permitido incorporar al equipo personal necesario para su puesta en marcha. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha facilitado la cesión del espacio físico para la instalación del laboratorio.

"En esta ocasión, hemos querido respaldar el Laboratorio de Neurofisiología de CIEN, contando con la colaboración de la Fundación Nemesio Díez, y contribuyendo así al avance en el conocimiento y tratamiento de estas patologías que afectan a tantas personas y familias. La mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades neurodegenerativas a través del impulso de la investigación constituye un compromiso de nuestra Fundación por decisión e impulso personal de SM la Reina Doña Sofía", ha señalado el secretario de la Fundación Reina Sofía José Luis Nogueira.

Con esta iniciativa, la Fundación Reina Sofía y CIEN quieren reforzar su compromiso con la innovación científica y el desarrollo de intervenciones terapéuticas avanzadas, fomentando la colaboración con residencias y entidades del ámbito sociosanitario y ofreciendo un acceso directo y multidisciplinar a los pacientes. "El laboratorio se posiciona así como un referente en la investigación aplicada para mejorar la comprensión y el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas", finalizan.