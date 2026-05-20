Fundación Querer y Fundación Aequitas ofrecen apoyo jurídico a familias con hijos con trastornos del neurodesarrollo

Archivo - Niño en la consulta del terapeuta. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Querer y la Fundación Aequitas, del Consejo General del Notariado, han firmado un convenio de colaboración para ofrecer asesoramiento jurídico especializado y acompañamiento a las familias de niños con trastornos del neurodesarrollo.

El acuerdo, suscrito por la presidenta de Fundación Querer, Pilar García de la Granja, y la presidenta de Fundación Aequitas, Concepción Pilar Barrio del Olmo, tiene como objetivo abordar las dudas legales a las que se enfrentan las familias en su día a día.

Entre las preguntas que esta colaboración quiere ayudar a responder, las entidades se han referido a cómo proteger legalmente a un hijo, qué herramientas existen para tomar decisiones, cómo planificar con seguridad o qué apoyos jurídicos pueden garantizar su bienestar a largo plazo.

A través de este convenio, ambas entidades trabajarán conjuntamente para identificar las necesidades jurídicas de las familias atendidas por Fundación Querer y ofrecerles orientación práctica en aspectos como las medidas de apoyo, los poderes preventivos, las curatelas o el patrimonio protegido.

Asimismo, se impulsarán sesiones formativas, talleres y charlas dirigidas a familias, con la participación de profesionales del ámbito jurídico y educativo, que permitan traducir un lenguaje complejo en información útil y aplicable en la vida cotidiana.

El acuerdo también contempla una línea de trabajo en materia de sensibilización de los profesionales notariales y del ámbito jurídico sobre la realidad de las familias con hijos con trastornos del neurodesarrollo. "Una mejor comprensión de estas situaciones permitirá ofrecer una atención más ajustada, más humana y eficaz", ha afirmado Fundación Querer.

A su vez, se crearán canales de coordinación entre notarías, Fundación Aequitas y Fundación Querer para facilitar la derivación de casos y el acompañamiento integral de las familias en momentos especialmente sensibles.

La colaboración incluye el desarrollo de materiales informativos conjuntos y su difusión tanto en el entorno notarial como entre las familias del Colegio y el Centro Terapéutico Querer, ampliando así el acceso a información jurídica fiable y adaptada.