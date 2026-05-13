La Fundación Pequeño Deseo entrega más de 300 kits de disfraces a una veintena de hospitales de toda España - FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Fundación Pequeño Deseo ha entregado más de 300 kits de superpoderes a una veintena de hospitales de toda España, materiales que incluyen disfraces de héroes realizados por empleados de empresas colaboradoras y que "sirven de herramienta simbólica para aquellos pequeños que tienen miedo y ansiedad a la hora de realizarse alguna prueba médica".

"En un hospital no solo se cura enfermedades, también hay que cuidar la parte emocional de los niños y de sus familias", ha indicado al respecto la jefa de Proyectos de esta organización, Cristina Pozo, quien ha añadido que "ver cómo un pequeño recupera la sonrisa antes de una prueba médica gracias a algo tan sencillo como ponerse una capa o sentirse un superhéroe" es "lo que da sentido" a esta labor.

Con motivo de la celebración, este miércoles, 13 de mayo, del Día del Niño Hospitalizado, Pozo ha estado presente en el madrileño Hospital Universitario de Fuenlabrada, en el que, junto a voluntarios del Santander, Batman ha realizado una visita a los menores ingresados. "El objetivo es que los menores puedan afrontar esos momentos desde la valentía, la imaginación y la ilusión", ha indicado la Fundación Pequeño Deseo.

FAVORECE LA COLABORACIÓN CON EL PERSONAL SANITARIO

"Estas actividades tienen un impacto en el acompañamiento del menor durante su ingreso que favorece la colaboración con el personal sanitario y la adherencia a los tratamientos, así como reduce el estrés y la ansiedad que sienten ante lo desconocido, el dolor o la separación de sus padres", ha señalado, por su parte, la jefa del Servicio de Pediatría de este centro, la doctora María José Rivero, que ha agregado que "es necesario visibilizar la labor y los esfuerzos de humanización que se llevan a cabo en los hospitales y áreas pediátricas".

Al hilo, esta organización ha recordado que, "desde hace más de 25 años", trabaja "para cumplir los deseos de niños con enfermedades graves y crónicas". "La ilusión también forma parte del tratamiento y tiene un impacto real en el bienestar emocional de los menores y sus familias", ha explicado.

"Nos gustaría recordar que detrás de cada habitación de hospital hay un niño que sigue soñando y necesitando ilusión", ha insistido Pozo, tras lo que ha destacado que "la enfermedad no puede borrar la infancia". "La humanización hospitalaria no es un extra, es parte esencial del bienestar de los menores y de sus familias", ha subrayado.

Por último, esta ONG ha puesto en valor que "empresas como Santalucía Seguros, Ryanair, KPMG España, AXA de Todo Corazón, la Asociación de Voluntarios de CaixaBank, DHL Express Spain, SIXT de la mano de la Fundación Regine SIXT Drying Little Tears, Moeve y su fundación, Banco Santander, Ford España, Wolters Kluwer, Becton Dickinson y EUREN se han sumado a la iniciativa".