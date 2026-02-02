La Fundación Pasqual Maragall pide replantear la gestión del Alzheimer en el SNS ante la llegada de nuevos fármacos

Archivo - Imagen de archivo del director de la Fundación Pasqual Maragall, Arcadi Navarro. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Fundación Pasqual Maragall, Arcadi Navarro, ha afirmado en el Congreso de los Diputados que es obligado repensar la gestión del Alzheimer en el Sistema Nacional de Salud ante la llegada de nuevos tratamientos y herramientas de diagnóstico, que a su juicio suponen un cambio de paradigma.

"El reto que tenemos obliga a repensar circuitos asistenciales, roles profesionales, capacidades diagnósticas, modelos de coordinación entre niveles de atención, y también obliga a gestionar de forma responsable las expectativas y las necesidades de las personas y las familias", ha indicado Navarro durante la presentación del documento 'Un nuevo escenario en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del Alzheimer para preparar el Sistema Nacional de Salud'.

Navarro se ha preguntado si los sistemas de salud están preparados para el cambio que se avecina y ha subrayado que los avances científicos tienen consecuencias inmediatas, ya que obligan a transformar la organización de la atención social y sanitaria. "Se está pasando de un modelo centrado casi exclusivamente en los cuidados tardíos a otro que debe integrar la prevención, el diagnóstico precoz, la estratificación por biomarcadores y los tratamientos modificadores de la enfermedad cuando estén indicados", ha añadido.

En el caso de los nuevos fármacos, Navarro ha dicho que no se trata de una innovación aislada, sino de un cambio de paradigma, por lo que se debe trabajar para que esta nueva medicación llegue a los pacientes que la necesitan. "Hay ahora mismo en España, probablemente, decenas de miles de personas que podrían beneficiarse de estas nuevas terapias que han sido aprobadas en Europa. Y nuestro sistema sanitario tiene que adaptarse a esta realidad", ha manifestado.

En este punto, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha coincidido en que se debe trabajar para conseguir las herramientas de financiación cuando lleguen los nuevos medicamentos a España: "Tenemos que empezar a encontrar esquemas de financiación que permitan acceder a quien tiene que acceder y se puede beneficiar, pero que permitan sobre todo resolver las incertidumbres de los nuevos tratamientos que vayan llegando".

"Lo que tenemos que garantizar aquí es que más allá de lo que ocurra entre la memoria y el olvido, el Estado y los servicios públicos no se olviden de lo que nos pase a cada uno y cada una de nosotras y lo de lo que les pase a las familias de cada uno y cada una de nosotras", ha ahondado Padilla.

Por su parte, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha apostado por invertir en ciencia para mejorar la implementación de estas nuevas terapias. "Los avances científicos están abriendo un nuevo horizonte, especialmente en las fases iniciales de la enfermedad, y el nuevo escenario nos ofrece una esperanza real. Como he repetido muchas veces, la inversión en ciencia y en investigación es fundamental para la salud de nuestras democracias".

EL AÑO 2026 DEBE SER EL DEL DIAGNÓSTICO

El director del Servicio de Neurología del Hospital del Mar de Barcelona, Pablo Villoslada, ha señalado que actualmente el diagnóstico de Alzheimer puede llegar a retrasarse hasta un año, dependiendo de cada caso. No obstante, ha subrayado que existen herramientas, como el nuevo test a través de un análisis de sangre, que pueden reducir estos tiempos.

"Hemos visto una revolución que yo creo que no ha tenido toda la visibilidad que merece, que es el nuevo test diagnóstico, el biomarcador de sangre, es decir, un análisis de sangre que tarda un par de semanas. Lo pedimos a la consulta y en un par de semanas tenemos el resultado de un análisis de sangre directamente y que nos puede ya dar el diagnóstico en una fase relativamente precoz, esto es un cambio de paradigma completo", ha detallado Villoslada.

Por ello, el experto ha pedido que el 2026 sea el año en que se consiga implementar esta nueva herramienta. "Que podamos hacer un diagnóstico precoz pudiendo pedir un TAC, un estudio de neuropsicología y esta prueba de sangre. Luego seguiremos con todo el armamentario de pruebas que tenemos en neurología. Por tanto, propuesta 2026, el año del diagnóstico precoz, para reducirlo a unas pocas semanas", ha indicado.

En este sentido, Araceli Garrido, del grupo de neurología de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFyC), ha afirmado que los pacientes cada vez consultan antes con los profesionales de Atención Primaria los primero síntomas de la enfermedad. Sin embargo, Garrido ha lamentado que estas nuevas pruebas diagnósticas no están disponibles en AP. "Tenemos unas herramientas diagnósticas limitadas", ha añadido.

PREVENCIÓN

El documento considera necesario impulsar una estrategia nacional de prevención basada en hábitos saludables y en la reducción de factores de riesgo. Esta estrategia debe incluir formación continuada para profesionales sanitarios y campañas dirigidas a la población para promover el envejecimiento saludable y la salud cerebral y reducir el estigma social asociado a la enfermedad.

En este punto, el director de Relaciones con el Sistema de Salud de la Fundación Pasqual Maraga, Josep M. Argimon, ha asegurado que la herramienta de la prevención es clave, además de más accesible que los nuevos fármacos y biomarcadores. Por ello, ha puesto como ejemplo la concienciación que se ha conseguido en la prevención de la salud cardiovascular. "Además, se ha demostrado que una buena salud cardiovascular, mejora la prevención del Alzheimer", ha indicado.

Tras ello, Argimón ha resumido la prevención en tres puntos: "Necesitamos estar cognitivamente activos, por tanto mejorar la capacidad educativa y cognitiva de la población, también físicamente activos y socialmente activos".

"TENEMOS PRISA"

Durante la jornada, Manuel Sánchez, un paciente de Alzheimer diagnosticado en 2022 y que ha participado en la elaboración del documento, ha asegurado que los pacientes tienen prisa por que se implementen las nuevas herramientas.

"Nosotros, los que padecemos la enfermedad, tenemos prisa, porque el tiempo se nos acaba cada día. Por lo tanto, a los investigadores, a los políticos, a quien corresponda a los medios de comunicación, tenemos prisa", ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que los pacientes no quieren "dar pena", sino colaborar y ayudar activamente a avanzar en la búsqueda de un tratamiento que pare la enfermedad. "Creo que no se imaginan bien el bien que nos haría sentirnos parte de la solución", ha agregado.

"Por tanto, mi decisión sería que considero que es muy importante y muy necesario que estemos en los espacios donde se planifican las acciones que nos afectan y donde se toman las decisiones, repito, en la atención sanitaria, en la investigación y en la definición de las políticas de futuro", ha manifestado.