La Fundación NeNe destaca el papel de las familias en el cuidado de bebés prematuros para favorecer su neurodesarrollo

Archivo - Imagen de recurso de un parto. - LITTLEDOGKORAT / SHUTTERSTOCK - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación NeNe ha reivindicado la participación activa, precoz y continuada de madres y padres en el cuidado de los bebés nacidos prematuramente para favorecer su maduración cerebral y un correcto neurodesarrollo.

Con motivo del Día Mundial de la Prematuridad, la fundación ha subrayado que este acompañamiento es especialmente importante en los bebés que nacen con una edad gestacional muy baja, ya que el proceso de formación y organización de su cerebro, interrumpido abruptamente por el nacimiento, debe continuar fuera del útero materno.

"Durante ese periodo, las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) proporcionan los tratamientos y la vigilancia clínica necesarios para la supervivencia, pero también deben procurar un ambiente que respete las necesidades de un organismo todavía inmaduro", ha explicado el presidente de la Fundación NeNe, Juan Arnáez.

"La atención médica y los avances tecnológicos, aunque imprescindibles, no son suficientes por sí solos para ofrecer las mejores perspectivas de desarrollo. La investigación científica ha puesto de manifiesto que la interacción con los progenitores aporta experiencias sensoriales positivas que ayudan al bebé a adaptarse a su entorno, modular sus respuestas al estrés y favorecer su maduración cerebral y neurodesarrollo", ha añadido el experto.

Por este motivo, NeNe defiende un cambio de perspectiva en la asistencia neonatal: "Las madres y los padres deben dejar de ocupar un lugar secundario en las unidades neonatales para asumir plenamente su protagonismo como cuidadores principales constantes y efectivos de su hijos e hijas nacidos prematuramente. Su intervención ha de comenzar cuanto antes, mantenerse a lo largo del ingreso y contar con el apoyo y compromiso de los profesionales sanitarios", subraya la vicepresidenta de la Fundación, Nuria Herranz.

EL CONTACTO PIEL CON PIEL, UNA HERRAMIENTA DE NEUROPROTECCIÓN ÚNICA

Según los expertos, entre las prácticas que más beneficios aportan, destaca el contacto piel con piel también denominado método canguro. Así, en contacto íntimo con la piel de la madre/padre, el recién nacido recibe estímulos sensoriales familiares idóneos como el olor, el ritmo cardíaco el calor corporal de sus progenitores, que contribuyen a proporcionarle seguridad y estabilidad y mitigan su estrés, además de fortalecer los vínculos afectivos.

"A ello se suman otras valiosas acciones cotidianas, como la contención con las manos, hablarle, cantarle o alimentarle con leche materna. Todas ellas son interacciones que ayudan a regular sus respuestas fisiológicas y emocionales y a reducir la tensión asociada al ingreso hospitalario", apunta Arnáez.

Además, "los estudios científicos relacionan el contacto piel con piel con mejoras en la organización y el funcionamiento cerebral, una mayor calidad del sueño, beneficios para el sistema inmunitario y mejores resultados en la lactancia", recuerda el presidente de NeNe.

La duración de esta intervención también importa.

"Los datos disponibles apuntan a que sus efectos positivos aumentan cuando se mantiene durante periodos prolongados, y las recomendaciones recogidas en las guías clínicas sitúan en torno a las seis-ocho horas diarias el tiempo asociado a los mayores beneficios", destaca el neonatólogo.

Esta relación tiene, además, un efecto recíproco. La cercanía y el cuidado de los progenitores ayudan al bebé a encontrar referencias de seguridad, al tiempo que su participación en la recuperación y evolución de su hijo o hija refuerza la confianza de madres y padres en sus propias capacidades. "Sentirse acompañados y reconocidos en su papel también contribuye a aliviar la carga emocional que supone tener un hijo ingresado y facilita la construcción de un vínculo afectivo seguro", apunta la vicepresidenta de NeNe.

ENFERMERÍA, PIEZA FUNDAMENTAL PARA INTEGRAR A LAS FAMILIAS

Para que esta participación sea efectiva, la Fundación NeNe considera imprescindible el compromiso de los equipos sanitarios y, de manera especial, de las enfermeras especialistas en Pediatría. Según la fundación, por su presencia continuada y apoyo constante al recién nacido y a sus familiares, estas profesionales desempeñan un rol fundamental para enseñar, orientar y acompañar a los progenitores para que puedan asumir progresivamente los cuidados de su bebé.

Desde Enfermería NeNe, las enfermeras Maite Montes y la propia Nuria Herranz destacan la importancia de establecer itinerarios de acompañamiento adaptados a las circunstancias y al grado de maduración de cada bebé. "La formación y el apoyo profesional permiten que las familias aprendan a interpretar sus señales, reconocer sus necesidades y participar con seguridad en las distintas intervenciones", explica Montes.

Para la entidad, este modelo requiere, sin embargo, unas condiciones asistenciales adecuadas. Nene reivindica unidades neonatales abiertas que aseguren el acceso sin restricciones de los progenitores y otros miembros de la familia como hermanos y hermanas, abuelas y abuelos.

Así como que dispongan de espacios que faciliten su permanencia junto al bebé y promuevan el contacto físico desde los primeros momentos, adaptados al estado de salud de cada recién nacido. También considera necesario reforzar las plantillas de Enfermería y extender la capacitación en atención centrada en la familia a todos los profesionales implicados.