Fundación Mémora presenta la guía 'Pacificar el final de vida' con buenas prácticas para profesionales y familias

Presentación de la guía 'Pacificar el final de vida'. - FUNDACIÓN MÉMORA

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mémora ha presentado la guía 'Pacificar el final de vida', elaborada en colaboración con la Cátedra Ethos de la Universidad Ramon Llull (Barcelona), para ofrecer orientaciones y buenas prácticas a profesionales de la salud y del ámbito social, así como a familias y entorno cercano, para que esta etapa sea lo más serena y sosegada posible.

El acto de presentación, celebrado esta semana en el espacio CaixaForum de Fundación 'La Caixa' con la asistencia de cerca de 300 personas, ha contado con la intervención de algunos de los participantes en el grupo de trabajo que ha elaborado el documento; un equipo formado por filósofos, personal sanitario, psicólogos y trabajadores sociales.

En la apertura del encuentro, el director general de la Fundación Mémora, José Joaquín Pérez, ha destacado que esta guía identifica los elementos que permiten pacificar el final de vida, para "reflexionar sobre los elementos que nos ayudan a transitar esta etapa con paz y respeto, acompañando no solo a las personas que la viven, sino también a sus familias y a los profesionales que las atienden".

Asimismo, ha incidido en la voluntad de Fundación Mémora de sensibilizar sobre la muerte como una parte natural de la existencia, para poder abordarla de manera menos dramática y más humana.

Por su parte, el filósofo, teólogo y escritor Francesc Torralba, director de la Cátedra Ethos-URL, ha impartido una conferencia centrada en los principales retos éticos y humanísticos que marcan el acompañamiento en la etapa final de la vida. En este proceso, ha apuntado la importancia de cuidar las diferentes dimensiones humanas, contemplando la física, emocional, social y espiritual.

Ante la pregunta de qué ayuda a morir en paz, tanto para la persona que se va como para su entorno, Torralba ha señalado la importancia de expresar los anhelos pendientes y hacerlos realidad y de poner orden en el legado que la persona dejará tras su muerte. También ha resaltado la cultura de la gratitud y ha animado a poner la atención en la reconciliación. "Morir con heridas emocionales como la culpa o el remordimiento es terrible", ha aseverado.

Por su parte, la periodista Karla Islas ha ofrecido un testimonio en primera persona de un proceso final de vida, haciendo énfasis en la importancia del acompañamiento familiar y la comunicación en esta etapa. "El momento en que diagnosticaron a mi marido me marcó incluso más que su muerte. Yo sentí que mi vida se rompía en ese instante. La forma en que recibí la noticia me causó un trauma tan profundo que desarrollé estrés postraumático", ha referido.

Durante la sesión se ha abordado el proceso de elaboración de la guía a través de la presentación 'Construyendo una herramienta para humanizar el final de la vida: proceso y resultados', moderada por la periodista Gema Romero. En este diálogo han participado la presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Elia Martínez Moreno, médica internista del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid); la responsable del Servicio de Atención al paciente en el Hospital Universitario San Rafael de Madrid Silvia Celemín, trabajadora social Sanitaria; y el director de Desarrollo de Fundación Mémora, Josep París, enfermero y especialista en geriatría y gerontología.