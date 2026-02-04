Fundación Mémora y Fundación Kálida impulsan un nuevo programa de apoyo en el duelo por cáncer

Joan Reventós, Sara García (Kálida), José Joaquín Pérez, Josep París, Heba Iglesias (Mémora) y Càndida Castillo (Kálida) - FUNDACIÓN MÉMORA - FUNDACIÓN KÁLIDA

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Mémora y Fundación Kálida han impulsado un nuevo programa de apoyo para procesos de duelo, ya que la pérdida de un ser querido a causa del cáncer "da lugar a un duelo complejo que requiere espacios específicos de escucha y soporte profesional".

Es un nuevo grupo de apoyo para personas en proceso de duelo que sirve como espacio de acompañamiento emocional especializado, donde se pueden compartir experiencias con personas en situaciones parecidas, informa este miércoles Fundación Mémora en un comunicado.

SESIONES QUINCENALES

Psicólogas especializadas en duelo desarrollarán este programa con sesiones quincenales en el centro Kálida Sant Pau, ya que acompañar a quien pierde seres queridos por el cáncer "forma parte del proceso oncológico".

Así, la colaboración de ambas fundaciones surge del objetivo compartido de ofrecer una "atención integral centrada en las personas, también cuando el cáncer conlleva una pérdida".

FUNDACIÓN MÉMORA

El director general de Fundación Mémora, José Joaquín Pérez, ha afirmado que "cuidar del bienestar emocional de las personas es tan esencial como acompañarlas en los momentos finales de la vida", y uno de los ejes de la entidad es acompañar a las familias tras la muerte de un ser querido, con su programa gratuito de soporte emocional.

En 2025, Fundación Mémora atendió presencial y telefónicamente a más de 4.600 familiares y a "un número muy superior" en la comunidad web 'tu apoyo en red' de forma online.

FUNDACIÓN KÁLIDA

El director de Fundación Kálida, Joan Raventós, ha destacado que el proceso oncológico implica acompañar en el duelo: la entidad da apoyo emocional, práctico y social gratis a personas que conviven con el cáncer (las que están en tratamiento, las personas cuidadoras y familias).

Ofrece atención individual al duelo, con o sin cita previa: el año pasado, el 5% de las más de 11.700 visitas al centro Kálida Sant Pau (585) se destinaron a este tipo de soporte.