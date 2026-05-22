La Fundación Mapfre premia a una herramienta basada en IA para "la detección precoz de enfermedades cardiovasculares" - FUNDACIÓN MAPFRE

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mapfre ha celebrado la novena edición de sus 'Premios Fundación Mapfre a la Innovación Social', a través de los que ha galardonado al proyecto 'Aitheroscope', una herramienta basada en Inteligencia Artificial (IA) "que permite la detección precoz de enfermedades cardiovasculares".

En concreto, según se ha expuesto en el acto de entrega de estos reconocimientos impulsados por IE University, que buscan "mejorar la vida de las personas mediante proyectos y equipos emprendedores que se transforman en propuestas de alto valor social", la citada acción española posibilita el diagnóstico, "a través de la retina", de "la aterosclerosis o el estrechamiento y endurecimiento de las arterias, principal causa de las enfermedades cardiovasculares".

"El proyecto seleccionado ha recibido una dotación de 100.000 euros para impulsar el desarrollo de su solución innovadora", han indicado desde la Fundación Mapfre, al tiempo que han explicado que "los tres proyectos finalistas han recibido 10.000 euros cada uno". "Todos ellos también pasarán a formar parte de 'Red Innova', que fomenta el intercambio de conocimiento experto y contribuye al ecosistema de la innovación social", ha señalado.

Durante esta cita, celebrada en Madrid, el presidente de la organización convocante, Antonio Huertas, ha señalado que la misma va "a por más, más personas empatizando con personas". "Más empresas que entiendan que, juntos, podemos cambiar las cosas, más voluntarios compartiendo generosamente su tiempo y su trabajo, más proyectos innovadores como éstos que realmente producen impacto social y, en definitiva, más instituciones que quieran construir, con nosotros, un futuro más humano para todos", ha sostenido.

"No se trata únicamente de hacer cosas, sino de preguntarnos y probar lo que cambia realmente gracias a lo que hacemos", ha continuado, para añadir que en la Fundación Mapfre, creen "que la innovación social, el compromiso y la solidaridad son poderosas palancas para avanzar como sociedad".

INNOVACIÓN SOCIAL

"Cuando la innovación la ponemos al servicio de las personas, aplicando nuevas ideas o nuevas formas de hacer para resolver problemas reales, de forma eficaz, viable y escalable, mejorando la calidad de vida de las personas, estamos ante la innovación social", ha indicado, por su parte, la directora general de esta entidad, Elvira Vega.

Además, en este evento han participado también la directora de Proyectos de la Fundación Mapfre; la infanta Elena de Borbón; la directora de Propósito y Sostenibilidad de IE University, Isabela del Alcázar Benjumea; y el cofundador de LIUX y AUARA, Antonio Espinosa de los Monteros. Junto a ellos, el fundador y CEO de 'Aitheroscope', Jesús Prada , ha destacado "el reto que existe actualmente en la detección temprana de enfermedades cardiovasculares".

"Esto es lo que queremos cambiar: que este grupo poblacional también sea correctamente controlado por el sistema sanitario", ha manifestado este último, para agregar que este premio supondrá "un impulso para seguir ampliando el alcance y el impacto" de esta solución y "continuar avanzando" en el "objetivo" de "mejorar la detección temprana y la prevención cardiovascular".

Por último, la Fundación Mapfre ha reconocido como finalista al proyecto 'Livox', de Brasil, que "utiliza IA para dar voz a personas con discapacidad que no pueden comunicarse de forma tradicional", y cuyo fundador y CEO, Carlos Pereira, ha señalado que la meta es brindar "una manera de participar". También, a 'Duppla', de México, que "pone la tecnología al servicio de la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer", y cuyo cofundador y CEO es Luis Lojero.

'MindMuscle', de Estados Unidos, que emplea "auriculares que entrenan la atención y autorregulación de niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y autismo", y cuyo fundador y CEO es Vitali Karpeichyk, es el último de los proyectos finalistas.