Fundación Mapfre dispone una acción inmersiva para comprender mejor las emociones y cuidar el bienestar psicológico - FUNDACIÓN MAPFRE

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mapfre ha puesto en marcha 'Parada Emocional', una acción inmersiva dispuesta en la Avenida Felipe II de Madrid para comprender mejor las emociones y cuidar el bienestar psicológico, y es que forma parte de una campaña que invita a la ciudadanía a detenerse unos minutos para ello y reconocer señales de malestar.

La iniciativa, que tiene los objetivos de prevenir y normalizar la conversación sobre salud mental, y actuar mediante la incorporación de hábitos saludables y la búsqueda de apoyo cuando sea necesario, ha sido desarrollada en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y el Consejo General de la Psicología de España.

Así, presentada en la capital por el delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez; la concejala presidenta del Distrito de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva; el director del área de Seguridad Vial, Salud y Prevención de Fundación Mapfre, Antonio Guzmán; y la decana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, Timanfaya Hernández, la acción se apoya en una visión integral de la salud mental, entendida como la interacción entre factores biológicos, sociales, relacionales, emocionales y psicológicos.

"En un contexto en el que existe una conciencia cada vez mayor sobre la importancia del bienestar emocional, 'Parada Emocional' invita a la ciudadanía a detenerse unos minutos para escuchar cómo se siente, reflexionar sobre lo que necesita y descubrir que cuidar el bienestar emocional también forma parte de la vida cotidiana", ha explicado Guzmán en relación con la unidad móvil, que es de acceso gratuito y propone un circuito inspirado en una ruta por la naturaleza, con ocho paradas que incluyen actividades inmersivas y participativas.

ITINERARIO

De este modo, el itinerario comienza con el 'Punto de Orientación: Gestiona tus preocupaciones', donde se identifican situaciones o emociones que pueden generar estrés o sobrecarga emocional, tras lo que el 'Rincón del sentir: Conoce tus emociones' está destinado a identificar y comprender las emociones básicas, su función y su gestión. Por su parte, la 'Senda de la Inteligencia Emocional' trata de comprender lo que se siente, regularlo, expresarlo y relacionarnos mejor con las emociones y con quien rodea a la persona, y 'Señales de parada' es un espacio para identificar señales de alerta y conocer los recursos disponibles para afrontar situaciones de malestar.

El resto de espacios los protagonizan 'La Fuente de Reflexión' y 'La Zona de Descanso', que ayudan a analizar situaciones cotidianas y a descubrir cómo influyen en el equilibrio psicológico hábitos como el descanso, la alimentación, la actividad física, las relaciones sociales y el uso de la tecnología; y el 'Mapa de ruta', donde se ofrecen mensajes para incorporar pequeñas acciones de autocuidado en el día a día.

"'Parada Emocional' es una oportunidad para entender que nuestra salud psicológica se desprende de lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos cada día...", ha indicado Hernández, quien ha añadido que todas las personas son susceptibles de tener malos momentos. "No pasa nada porque en un momento nos encontremos peor y pidamos ayuda", ha asegurado.

Por último, y sobre la iniciativa, que recorrerá en otoño también las ciudades de Málaga, Murcia, Valencia y Vitoria-Gasteiz (Álava), y que en Madrid se instalará hasta el 16 de octubre, Sánchez ha señalado que los problemas de salud mental asociados al estrés, la sobrecarga o la soledad no deseada "afectan a todos". "Para el Ayuntamiento de Madrid es una prioridad visibilizar la salud mental y trabajar en su prevención y abordaje", ha finalizado.