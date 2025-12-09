Fundación MAPFRE celebra su mercadillo solidario de Navidad a favor de niños con afecciones neurológicas y metabólicas

Fundación MAPFRE celebra su mercadillo solidario de Navidad el 14 de diciembre en Madrid - FUNDACIÓN MAPFRE

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación MAPFRE celebrará el próximo 14 de diciembre en Madrid su Mercadillo Solidario que, en su XII edición, destinará la recaudación de sus puestos a la Asociación Guerreros Púrpura, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es contribuir a la ayuda de menores afectados por enfermedades y afecciones neurológicas y metabólicas, con especial atención a casos considerados como "enfermedad rara" o que carecen de diagnóstico.

El mercadillo contará también con la participación de 11 entidades sociales que trabajan con diferentes colectivos vulnerables, como Fundación Dalma, Fundación Capacis, Fundación Gil Garraye, Manos Unidas, Mary's Meals, Fundación Querer, Fundación Coloria, Fundación Aldaba, Fundación Bobath, Fundación Contemplare y Talismán, que ofrecerán sus productos para apoyar sus propias causas solidarias.

En este mercadillo --que se celebrará en horario de 11 a 21 horas en el Hotel Wellington (Calle Velázquez, 8) de la capital-- participarán alrededor de 70 voluntarios de la Fundación y habrá varias actuaciones y eventos solidarios como un DJ, un aperitivo solidario, una chocolatada y una rifa con productos donados por empresas y entidades colaboradoras.

En esta iniciativa solidaria han participado con donaciones de productos y apoyo diversas instituciones como Securitas Direct, Solunion, Fundación Mahou, NTT Data y Fundación Real Madrid, entre otros, como indican desde Fundación MAPFRE.