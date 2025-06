La Fundación Luzón lanza 'Nada causa ELA', una campaña para visibilizar la falta de conocimiento sobre la enfermedad

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Luzón ha presentado 'Nada causa ELA', una campaña de sensibilización que tiene el objetivo de evidenciar el desconocimiento científico que existe sobre el origen de la enfermedad y pone de relieve la necesidad urgente de impulsar la investigación.

En el marco del Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que se celebra el 21 de junio, la Fundación ha presentado esta campaña que ha sido desarrollada junto a Ogilvy. La campaña pretende mostrar todo aquello que no causa ELA, a la vez que resalta la falta de conocimiento que hay sobre la enfermedad. Así, desde la Fundación recalcan que de la ELA "apenas se sabe", sobre todo del tipo más frecuente y que supone el 90 por ciento de los casos, la ELA esporádica.

La Fundación recuerda que, aunque se han realizado varios estudios, en la actualidad no existe un diagnóstico y, "mientras no haya investigación que lo desmienta, lo único que podemos afirmar es que nada causa ELA", apuntan. "Como la ELA se considera una enfermedad rara, no existen muchos recursos para determinar qué causa la enfermedad, encontrar una prueba diagnóstica y un tratamiento. De ahí que nuestra misión como fundación sea impulsar la investigación y llamar la atención sobre esta realidad a través de campañas como 'Nada causa ELA' que podemos lanzar gracias a la colaboración de una gran agencia como es Ogilvy", afirma Sonia Sánchez, directora de la Fundación Luzón.

El eje creativo de la campaña se centra en mostrar factores habitualmente asociados a problemas de salud -como el azúcar, el estrés o la contaminación- para luego desmentir su relación con la ELA. "Cuando sabes cuál es el origen de una enfermedad o los factores de riesgo, puedes evitarlos. El problema con el ELA es que no se sabe nada, por tanto no puede evitar malos hábitos que puedan favorecer la enfermedad. Lo que queremos poner de manifiesto con esta campaña es que las mismas posibilidades tiene de desarrollar ELA una persona healthy que una que no lo es", ha indicado Enrique Almodóvar, Creative Director de Ogilvy en Barcelona.