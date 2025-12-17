La Fundación Juegaterapia crea un espacio de nieve, luces y música navideña para niños en tratamiento oncológicos

Archivo - Niño con cáncer. - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Juegaterapia ha creado un espacio de nieve, luces, música navideña y actividades para niños en tratamiento oncológico, con el objetivo de "llenar de magia y nieve" la Navidad de estos menores, de forma que puedan compartir tiempo en familia y "seguir siendo niños" lejos del entorno hospitalario.

"Ver a los niños disfrutar, jugar en la nieve, sorprenderse con cada rincón y compartir ese momento con sus familias es profundamente emocionante. Nieveterapia nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, la magia existe y puede cambiarlo todo", ha señalado la directora del Club Juegaterapia, María José Jara.

El Club Juegaterapia es un espacio multisensorial y adaptado a las necesidades de niños y niñas en tratamiento y postratamiento oncológico, que en estas fechas se ha "transformado en un auténtico pueblo de Laponia" para hacer vivir a los niños una "experiencia inolvidable".

La presidenta de la Fundación Juegaterapia, Mónica Esteban, ha expresado que la Navidad puede ser un momento complicado para muchos de estos niños debido a la enfermedad y los tratamientos.

"En el Club Juegaterapia queríamos que la vivieran como lo que es: una época de ilusión, magia y esperanza. Aquí, la nieve cae, los sueños se cumplen y la Navidad se siente de verdad", ha añadido.

Esta sala inmersiva permitirá a los menores evadirse del tratamiento y disfrutar juntos de momentos de ilusión, risas y emoción, con un impacto que se refleja en las familias.

"Ver a Mía volver a jugar es increíble; no la veía disfrutar así desde que comenzó la enfermedad. Poder traerla al Club Juegaterapia, donde además comparte y juega con otros niños, es una experiencia maravillosa para toda la familia", ha afirmado Virginia, madre de Mía.

La iniciativa se ha llevado a cabo en colaboración con Primark, Levadura madre, Travelkids, Eonesia, Pau Costa Efectos Especiales, Newmedia y Susana Freire&Macarena decoración.