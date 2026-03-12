Fundación de Investigación Oftalmológica trabaja en colirios frente al glaucoma extraídos de la sangre de los pacientes

Archivo - Hombre sometiéndose a una prueba ocular. - ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Investigación Oftalmológica (FIO), patrocinada por el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV), ha informado de que está trabajando en el desarrolo de colirios para el tratamiento del glaucoma a partir de plasma rico en factores de crecimiento (PRGF), una terapia obtenida de la propia sangre del paciente que combina propiedades antiinflamatorias, regeneradoras y lubricantes.

El glaucoma es una enfermedad ocular crónica que en España afecta al tres por ciento de la población, en torno a un millón de personas, y supone la principal causa de ceguera irreversible. Se produce cuando aumenta la presión dentro del ojo debido a una alteración en el drenaje del humor acuoso, provocando un daño progresivo sobre el nervio óptico.

Con motivo del Día Mundial del Glaucoma, la FIO ha detallado los últimos avances de sus investigadores en medicina regenerativa ocular. Entre ellos, el desarrollo del colirio con PRFG, que ya ha demostrado resultados prometedores en pacientes que se recuperan de diversas cirugías oculares.

"Con el PRGF se puede obtener una lágrima artificial de extraordinaria calidad", ha destacado el especialista en Oftalmología Ignacio Rodríguez Uña, de la Unidad de Glaucoma del IOFV. "Aunque ya se emplea en problemas de superficie ocular y ojo seco, los resultados en pacientes poscirugía de glaucoma son muy alentadores", ha precisado.

Los investigadores de la FIO están trabajando en el desarrollo de tratamientos personalizados que permitan mejorar la recuperación tras la cirugía de glaucoma, enfocándose en mejorar la evolución de la ampolla de filtración, restaurar la función de la malla trabecular, una estructura clave en el drenaje del humor acuoso, y en identificar qué pacientes pueden beneficiarse más de la terapia con PRGF, evitando intervenciones innecesarias.

El responsable de la Unidad de Glaucoma del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Pedro Pablo Rodríguez Calvo, ha presentado este mes su tesis doctoral sobre las aplicaciones del PRGF en glaucoma. Las conclusiones apuntan a que el uso de esta formulación podría contribuir a una mejor recuperación y a una evolución más favorable tras esta cirugía.

APLICACIÓN DE LA IA

Por otra parte, en FIO también están utilizando la inteligencia artificial (IA) para mejorar el abordaje del glaucoma. La aplicación de algoritmos avanzados permite analizar grandes volúmenes de datos clínicos e imágenes diagnósticas para identificar patrones que faciliten una detección más temprana y una mayor precisión en la evaluación de la progresión de la enfermedad.

Un estudio multicéntrico nacional, impulsado por la Sociedad Española de Glaucoma con la participación de la FIO, está analizando el uso de la IA para mejorar el diagnóstico del glaucoma y predecir su evolución, con el objetivo de anticiparse a la progresión y personalizar el tratamiento en cada paciente de forma individualizada.

Desde la FIO y el IOFV han afirmado que el éxito de estas investigaciones podría transformar la experiencia de los pacientes con glaucoma, reduciendo la necesidad de cirugías invasivas y minimizando los efectos secundarios de los tratamientos crónicos actuales. Asimismo, se abren nuevas vías en medicina de precisión y regenerativa, permitiendo que cada paciente reciba la terapia más adecuada según su caso particular.