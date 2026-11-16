La Fundación de Investigación HM Hospitales y GEPAC promoverán la participación de los pacientes - HM HOSPITALES

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes del grupo sanitario HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón, y del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, han firmado un acuerdo de colaboración por el que la segunda de las entidades y la Fundación de Investigación de la primera (FiHM) van a promover la participación de los afectados en los ámbitos asistencial, científico y de calidad sanitaria.

El convenio suscrito, que busca también desarrollar iniciativas conjuntas destinadas a mejorar la información, la formación y el acompañamiento de las personas con cáncer y de sus familias, persigue la meta de avanzar hacia una atención oncológica más participativa, que incorpore las necesidades y perspectivas de los pacientes en la mejora de los procesos asistenciales.

"La colaboración con las asociaciones de pacientes es fundamental para avanzar hacia una atención oncológica que tenga en cuenta los aspectos clínicos de la enfermedad y las necesidades y experiencias de las personas que la afrontan", ha señalado Abarca Cidón en el acto de la firma, que se ha celebrado en el Centro Universitario HM de Ciencias de la Salud (CUHMED), junto al Hospital Universitario HM Montepríncipe de Boadilla del Monte (Madrid).

En presencia del director de Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC), el doctor Antonio Cubillo; de la coordinadora de la Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico, la doctora Carlota Santolaya; del gerente de la FiHM, Francisco Aldea; del coordinador científico de la Fundación, el doctor César Muñoz; y del director de Estrategia e Innovación de GEPAC, Fernando Calderón; el presidente de HM Hospitales ha afirmado que la alianza "va a permitir reforzar esa participación para conocer mejor la realidad de las personas con cáncer y contribuir a mejorar su atención".

"Los pacientes tenemos mucho que decir sobre cómo se nos atiende y este acuerdo nos da un sitio para decirlo dentro del hospital, en la mejora de la calidad, en la acreditación de los servicios y en la investigación", ha sostenido, por su parte, Barragán, quien ha añadido que nadie conoce mejor que los afectados "lo que funciona y lo que falla en el día a día, y contar con esa experiencia ayuda a los pacientes y también a los profesionales".

Para ello, el entendimiento establece un marco de trabajo conjunto para impulsar actividades de interés común que tengan un impacto positivo en los pacientes, los sanitarios y la sociedad. Así, entre las principales líneas se encuentran la participación en congresos, jornadas y encuentros científicos organizados por ambas entidades; el desarrollo de materiales informativos y divulgativos; la colaboración en campañas de sensibilización, y la elaboración de recomendaciones y guías que incorporen la perspectiva de las personas con cáncer.

Además, contempla la incorporación de la experiencia de los pacientes a los procesos de mejora de la calidad asistencial, certificación y acreditación sanitaria, en una colaboración que se desarrollará mediante proyectos y actuaciones específicas que definirán los objetivos, las responsabilidades y los recursos necesarios en cada caso. Junto a ello, se constituirá una comisión mixta de seguimiento para coordinar las iniciativas, evaluar su desarrollo e identificar nuevas oportunidades de trabajo conjunto.

OBSERVATORIO DEL SUPERVIVIENTE DE CÁNCER

"Tras superar un proceso oncológico, muchos seguimos con cansancio, dolor, miedo a recaer o problemas para volver al trabajo", ha explicado la presidenta de GEPAC, quien ha agregado que "durante mucho tiempo, esto no se ha estudiado bien y lo que no se conoce no se puede atender". "Por eso, vamos a ayudar a que el Observatorio llegue a todas las personas que puedan aportar su experiencia, para que lo que cuenten se convierta en cambios reales en la atención", ha explicado en relación con el Observatorio del Superviviente de Cáncer, iniciativa impulsada por la FiHM para profundizar en el conocimiento de las necesidades de las personas que han superado un proceso oncológico.

En concreto, la existencia del órgano se justifica debido a que el aumento de la supervivencia plantea nuevos desafíos asistenciales que van más allá del control de la enfermedad y la detección de posibles recaídas, y es que muchas personas continúan experimentando consecuencias físicas, emocionales y sociales que pueden afectar de forma significativa a su vida cotidiana. Frente a ello, se pretende identificar necesidades no cubiertas, analizar el impacto de las secuelas y generar conocimiento que contribuya a orientar futuras actuaciones de apoyo y mejora asistencial.

En esta línea, el HM CIOCC cuenta con la Unidad Integral de Atención al Superviviente Oncológico, concebida para ofrecer una respuesta multidisciplinar y personalizada a las necesidades de las personas que han finalizado el tratamiento principal o se encuentran en remisión y seguimiento. El departamento aborda tanto las secuelas físicas como las consecuencias psicológicas y sociales del proceso oncológico mediante un equipo coordinado de profesionales de distintas especialidades, como Oncología, Psicología Clínica, Rehabilitación y Fisioterapia, Nutrición y Endocrinología, Ginecología, Urología y tratamiento del dolor, además de otros sanitarios en función de las necesidades de cada paciente.

Así, el proceso asistencial comienza con una revisión de la historia clínica y los tratamientos recibidos, seguida de una valoración global del estado físico, emocional y social. A partir de ello, se identifican las necesidades que requieren atención y se diseña un plan de seguimiento personalizado, con recomendaciones específicas para cada persona, abordaje que complementa el seguimiento habitual del oncólogo y del médico de referencia, con especial atención a la recuperación del bienestar y la calidad de vida.

Todo ello se completa con la labor de investigación biosanitaria traslacional de la FiHM orientada a trasladar los avances científicos a la práctica clínica y dar respuesta a las necesidades reales de los pacientes. Con ello, presta soporte a la actividad de los centros de HM Hospitales en todo el territorio, facilitando la participación de profesionales y afectados en proyectos que contribuyan a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades.